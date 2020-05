Kuhina kasvaa pesäpallokentälläkin – Paukun junnut valmiina kauteen

Hämeenlinnan Paukun junioreiden kaudet käyntiin kesäkuussa. Pesiskoulu on uusille tulokkaille hyvä ensiaskel uuden harrastuksen pariin.

Hämeenlinnan Paukun pesäpallojunioreiden kauden alut lähestyvät. Paukulla on joukkueet G-junioreista C-poikiin asti, ja lisäksi seura järjestää kesäkuun 8.–24. päivä perinteisen pesiskoulun.

– Kolmen viikon pesiskoulun jälkeen lapsi on samalla maksulla tervetullut oman ikäluokkansa harjoituksiin. Siitä voi aueta jokaiselle pesiskoululaiselle innokkaalle myös väylä jatkaa harrastusta, kertoo Paukun puheenjohtaja Iiris Vilkko.

Vilkko on iloinen siitä, että pesäpallokausi pääsee pikkuhiljaa vihdoin käyntiin erikoisen jälkeen. Paukun juniorijoukkueissa harrastaa tänä kesänä 60 poikajunioria.

– Pesäpalloliiton ohjeistuksia seuraten olemme uskaltaneet lähteä kauteen. Meillä on joukkueita useissa eri sarjoissa, ja saamme vietyä kauden alusta loppuun lähes aiotusti, vaikka se vähän typistetty onkin, Vilkko kertoo.

Pitkän linjan hämeenlinnalaisen pesäpalloihmisen Mikael Mantilan mielestä Paukun tilanne näyttää tällä hetkellä valoisalta.

– Pesäpallo menee Hämeenlinnassa aina vähän aalloissa. Joskus on nostetta ja joskus pohjia. Välillä esillä ovat naisten ja tyttöjen pesäpallo, ja nyt on taas sen aallonharjan vuoro, että meillä on hyvin poikajuniorijoukkueita, Mantila sanoo.

Junioritoiminnan lisäksi Paukku tekee miesten sarjoissa yhteistyötä Lammin Lujan kanssa. Joukkueet pelaavat alue-, maakunta- ja suomensarjassa.

– Meille tulee yhdessä kolme miesten joukkuetta. Tässä on syntymässä oikein hyvä ja orastava poika- ja miesjunioreiden polku. Osa omista C-junioreistamme kolkuttelee jo suomensarjan portteja ja pääsee pelaamaan ainakin maakuntasarjaa. Tilanne on hyvä, itsekin Lujan suomensarjajoukkueessa kesäkuussa alkavalla kaudella pelaava Mantila iloitsee.

Mantilan mukaan Paukun juniorit ovat kehittyneet viime vuosien aikana mukavasti, ja hän muistuttaa, että jokainen juniori on seuralle tärkeä.

– Paukkuhan on seurana ollut sellainen, että meiltä tulee kerran viidessä vuodessa Superpesis-pelaaja joko naisten tai miesten pääsarjaan. Kyllä näistä meidän G–C-junioreista saadaan Paukun kasvatti myös Superpesikseen, mikäli pojat vain jaksavat jatkaa harjoittelua. Olen siitä täysin vakuuttunut, 1990-luvun lopussa A-poikien SM-kultaa Hyvinkään tahkon riveissä voittanut Mantila sanoo.

Koronavirus muutti maaliskuussa koko suomalaisen urheiluväen kevätsuunnitelmat, eikä Paukku tietenkään ole poikkeus. Seura sai harjoitustoimintansa käyntiin lopulta kuitenkin kohtuullisen nopeasti.

– Aluksi se seisautti hetkeksi koko toiminnan, mutta vanhemmille junnuille oli nopeasti pystyssä WhatsApp-ringit, omatoimiset treenit ja treenivideot. Sillä tavalla pääsimme vauhtiin, mutta odotimme toki kovasti pääsyä ulos.

Pesäpallo on joka tapauksessa poikkeusoloihin sopiva laji.