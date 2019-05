Kultainen suihku jatkuu Riihimäellä – Cocks tarjosi Urheilutalolle ja käsipallokaudelle kliimaksin

Käsipallokauden päätteeksi juhlii jälleen tuttu joukkue. Yllättävänkin tasainen SM-liigan finaalisarja ratkesi lauantaina seitsemännen kerran peräkkäin Riihimäen Cocksin eduksi voitoin 3–2 helsinkiläisestä Dickenistä.

Riihimäkeläiset veivät viidennen loppuottelun niukin maalimäärin 19–17. Puoliajalla oli nähty vasta 16 maalia, kun Cocks johti 10–6. Ällistyttävintä oli Cocksin venäläismaalivahti Vitali Shitskon työskentely, sillä hän torjui lähes 50-prosenttisesti, yhteensä 16 kertaa.

Tasaisen, käytännössä kahdella kentällisellä pelanneen Cocksin syömähampaita olivat lisäksi neljä maalia heittäneet Teemu Tamminen ja Andrei Novoselov .

Huikeasti esiintyivät myös vierasjoukkueen 15 kertaa torjunut Patrik Roslander ja viiden maalin Filip Söderlund .

SM-liigamenestyksestä on tullut Cocksille jo rutiini. Päättynyt kausi on silti seurahistorian paras. Riihimäkeläisjoukkue voitti neljännen peräkkäisen triplamestaruuden, kun se valloitti myös Baltian liigan ja Suomen cupin. Lisäksi Cocks pelasi ensimmäistä kertaa Mestarien liigan lohkovaiheessa ja onnistui kertaalleen voittamaankin.

Helpolla värisuora ei tullut. Baltian liigassa Cocks selviytyi rimaa hipoen pudotuspeleihin ja SM-liigassa jouduttiin turvautumaan ensi kertaa Riihimäen dynastian aikana viidenteen finaaliin. Toki Cocksin yli 60:een kauden aikana noussut ottelumäärä, tarkoitti väkisin, ettei mestarijoukkue ollut joka ilta parhaassa terässään.

– Nämä olivat oman urani hienoimmat finaalit. Viimeisessä kotipelissä ratkaisu, niin hienoa oli pelata. Voittaminen on silti aina yhtä kivaa, ja aina pelataan tosissaan, sanoi kapteeni Tamminen, joka itse pelasi lauantaina 400. liigaottelunsa, kaikki nämä Cocksin riveissä.

Jokainen tämän kevään liigafinaali ratkesi vasta loppuminuuteilla, niin viideskin, vaikka Cocks hassutteli toisen puoliajan avauskympin aikana jo 15–8-johtoon. Kun Cocks ei saanut sihtiä kohdalleen, Dicken murtautui nopeilla hyökkäyksillä maalin päähän.

Lopussa Dicken pääsi hieromaan jopa kolmen miehen ylivoimaa, mutta Cocks kesti.

– Tämä sarja oli kova koulu molemmille joukkueille ja varmasti jännittävä yleisön kannalta. Tämä oli parasta mahdollista mainosta käsipallolle, Cocksin päävalmentaja Gintaras Savukynas tuumasi.

– Koko kausi oli meiltä hyvä, ja otimme taas askeleen eteenpäin.

Dickenin päävalmentajalle Björn Monnbergille jäi jossiteltavaa.

– Tämä oli tasainen sarja, jossa meillä oli täydet mahdollisuudet voittoon. Emme vain käyttäneet niitä tänään, Monnberg sanoi.

Ensi kaudeksi Cocks kokee isojakin muutoksia, kun avainpelaajien vaihtuvuuden lisäksi on luvassa muutto uuteen halliin. Lauantain ratkaisufinaali oli Riihimäen Urheilutalon viimeinen käsipallon pääsarjaottelu tällä erää.

– Aloitin tässä talossa 13-vuotiaana, ja nyt poikani voivat valloittaa sen uuden hallin pelaamalla käsipalloa, Tamminen totesi.

– Mutta haastava alkukausi on tulossa, kun pitää vähän hakea uusien pelaajien kanssa, miten pelataan. Uusi hallikin ottaa varmaan aikansa totuttautua.

Jotain luotettavaa silti säilyy. Kapteeni Tamminen ja päävalmentaja Savukynas jatkavat seurassa kohti Cocksin todennäköistä toista kautta Mestarien liigassa.

– Minulla on tämä yksi vuosi vielä jäljellä sopimusta Cocksin kanssa, mutta paljon väkeä tulee vaihtumaan. Meillä tulee olemaan paljon työtä edessä, mutta tehtäväni on saada joukkue taas samalle tasolle kuin tällä kaudella, liettualaisluotsi arveli. HäSa

Dynastian uhkaaja on jo lähellä

Lauttasaaren kaupunginosasta Helsingin keskustan kupeesta ponnistava Dicken osoitti kauden aikana olevansa ainoa todellinen uhkaaja Cocksin paraatimarssille. Runkosarjassa Dicken voitti Suomi-käsipallon pajavasaroiden kohtaamisen kerran ja finaaleissa kahdesti.

– Tiesimme kyllä, että he ovat kehittyneet, kun he ovat pelanneet Challenge cupia. Sieltähän se kehitys syntyy, täällä Suomen liigassa ei oikein voi kehittyä. Nyt myös HIFK saattaa lähteä Challenge cupiin, mikä tarkoittaa, että hekin kehittyvät ja liigan taso nousee, Cocksin ja Suomen maajoukkueen tähti Teemu Tamminen pohti.

Siinä missä Cocks on luonut menestystään rakentamalla mahdollisimman hyvän joukkueen kansallisuuksiin ja kotipaikkakuntiin katsomatta, Dicken on operoinut lähes täysin suomalaisvoimin. Lukuun ottamatta Cocksin suomalaisviisikkoa, Dicken saa sinivalkoista käsiskermaa isommalla lusikalla.

– Meidän nuoret pelaajamme ovat kehittyneet paljon, ja vanhemmat ovat johtaneet palettia hyvin. Se on tuonut meitä lähemmäs Cocksia. Tarkoitus on totta kai yrittää saada edellämeneviä kiinni, mutta tämä on pitkäjänteinen prosessi seuran omien pelaajien kanssa. Se tuottaa nyt tulosta, Dicken-luotsi Björn Monnberg selvitti.

Cocksin ammattimaisuus on tuonut kiistatta paljon hyvää ainakin SM-liigan urheilullisuuteen, mutta ulkomaalaispanostus ärsyttää tunnetusti varsinkin Helsingissä. Monnberg paljonpuhuvasti vaikeni aiheesta.

– En kommentoi, totesi haastattelusta samalla vetäytynyt Monnberg kysymykseen, miten hän näkee ulkomaalaispainotteisen Cocksin vaikuttavan Suomen käsipalloon.