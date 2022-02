Kumparelaskijat ottavat mittaa kivikovasta kisarinteestä, Naisleijonat haastaa hallitsevan olympiavoittajan

Kumparelaskijat Olli Penttala, Jimi Salonen ja Severi Vierelä sekä jääkiekon naisten maajoukkue avaavat suomalaisten kilpailut tänään Pekingin olympialaisissa, päivää ennen kisojen avajaisia.

Kumparelaskijat kisaavat Zhangjiakoun kumpareikossa ensimmäisen karsintakilpailun, josta kymmenen parasta varmistaa paikan lauantain finaalissa. Karsinta jatkuu lauantaina niin, että finaaliin selviytyy 20 laskijaa.

Kiinassa kisarinne on päävalmentaja Eemeli Kallaksen mukaan “kova kuin kivi”.

– Se ei ole meille yllätys. Suurin osa maajoukkuelaskijoistamme on kisannut Kiinassa, Kallas sanoi.

Kumparelaskijat rakensivat tietojensa perusteella Kuusamon Rukalle Zhangjiakoun rännejä muistuttavan harjoitusradan, joka helpotti olympiaoloihin sopeutumista.

Maailmancupin alkukauden perusteella Salonen on Suomen ykköstoivo. Hän oli joulukuussa Rukalla neljäs ja Kanadan Tremblantissa tammikuussa kuudes.

– Maailmancup-sijoitukset ovat tuoneet lisää itseluottamusta. Vielä parempaa pitää saada täällä aikaan, 27-vuotias Salonen ennakoi karsintakilpailun aattona.

Miesten karsintakilpailu alkaa tänään kello 13.45 Suomen aikaa.

Naisleijonilla tukala avausvastus

Jääkiekossa Naisleijonat aloittaa alkusarjan hallitsevaa olympiavoittajaa Yhdysvaltoja vastaan. Viime vuoden MM-kisoissa Suomi hävisi USA:lle 0–3 alkusarjassa ja välierissä, joten Pasi Mustosen valmennettavilla riittää haastetta.

– Yhdysvalloilla pelaa usein 18 erittäin taitavaa ja hyvin liikkuvaa huippukiekkoilijaa, ja lisäksi heillä on hyvä maalivahtipeli, Mustonen arvioi torstain vastustajaa ennakkoon.

Mustosen vuonna 2014 alkaneella päävalmentajakaudella Suomi ja Yhdysvallat ovat kohdanneet arvokilpailukaukalossa yhdeksän kertaa.

Yhdysvallat on voittanut joka kerta. Maaliero on Yhdysvaltojen eduksi musertava 33–9, kun mukana laskussa on 2019 MM-kotikisojen loppuottelun voittolaukauskilpailun ratkaisuosuma.

Suomen ja USA:n A-lohkon ottelu alkaa kello 15.10. A-lohkossa pelataan myös turnauksen avausottelu Sveitsi–Kanada kello 6.10 Suomen aikaa, ja samaan aikaan B-lohkon ottelu Kiina–Tshekki. Ruotsi avaa B-lohkossa kisansa kohtaamalla Japanin kello 10.40.

Torstain kisaohjelmassa on myös freestylen naisten kumparelaskun karsintakilpailu sekä kello 3.05 alkaen curlingin parikilpailun alkusarjaa.

Siihen suomalaisväriä tuo Kiinaa valmentava Tomi Rantamäki, joka kilpaili neljä vuotta sitten Oona Kausteen parina parikilpailun olympiadebyytissä Etelä-Korean Pyeongchangissa.