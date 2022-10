Kumpi on jännittänyt enemmän – kauden avauspeli Naisten Liigassa vai ensi viikolla julkaistava kirja, Noora Räty?

Noora Räty elää jännittäviä päiviä.

Marika Lehdon kirjoittama teos Leijonakuningatar (WSOY) ilmestyy 13. lokakuuta ja sunnuntaina hän pelasi kauden ensimmäisen ottelunsa HPK:n riveissä Naisten Liigassa Kärppiä vastaan.

Paluu Kerhon maalille oli voitokas, sillä HPK:n naisten liigajoukkue kävi hakemassa Oulusta pisteet Kärpiltä 3–1-voitolla. HPK:n maaleista vastasi Oona Koukkula, Jade Mäkivaara ja Karolina Erbanova.

Kuukauden tryout-sopimuksella lokakuun ajan ainakin HPK:ssa pelaava Räty itse torjui 18 kiekkoa.

– Oli tosi kivaa pelata. Joukkue hallitsi peliä kiekolla suurimman osan pelistä. Oli myös tosi kivaa huomata, että joukkue on paljon tasaisempi kuin viime kaudella ja on hienoa tehdä jo Bluesin ajoilta tutun valmentajan Jari Riskun kanssa töitä. Uskon, että tällä joukkueella on potentiaalia mennä pitkälle ja vaikka mitalipeleihin, Räty sanoi.

– Oli hyvä jännitys alla. Ei pelini vielä yhtä valmista ole kuin viime kauden lopussa, mutta kyllä se sieltä tulee. Olen paljon valmentanut kesällä ja samalla kehittänyt omaa peliäni.

Mutta kumpi on jännittänyt paljon maalivahtina kokenutta Rätyä enemmän – kauden ensimmäinen ottelu vai tulevana torstaina julkaistava kirja?

Kirja, sanoo Räty.

– Kirjaa on tehty jo vuodesta 2019 asti. Olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Siellä on varmasti paljon asioita, jotka kiinnostavat lukijoita. Myös muista asioista kuin jääkiekosta.

Räty näkee , että hänellä on hyvä kollegiaalinen suhde alkukaudella hyvin pelanneen Salla Sivulan kanssa. Sivulakin on puhunut samoin Hämeen Sanomien sivuilla.

– Olen paljon tykännyt katsoa Sallan pelaamista. Koetetaan pökkiä toinen toistamme eteenpäin ja jos millään tavoin voin auttaa Sallaa uralla eteenpäin, haluan niin tehdä, Räty sanoo.

– Kaikkia munia ei tarvitse laittaa samaan koriin ja voimme varmasti jakaa pelejä hyvässä yhteisymmärryksessä.