Kuntorasteilla ollaan nyt omatoimisia – Hämeen Sanomien ja suunnistusseurojen viikkorastit saivat hyvän vastaanoton

Hämeenlinnalaisen Iiris Jalavan ei tarvinnut katua päätöstään lähteä suunnistamaan viime torstaina. Jalava haki Hämeen Sanomien rasteja Hattulan Hakimäessä jo puolenpäivän aikoihin, vaikka perinteisillä kuntorasteilla kirmataan metsässä vasta neljän jälkeen.

– Tämähän on aivan ihanaa, kun tänne voi tulla nyt ihan mihin aikaan vain. Ilman Emit-kortteja suunnistettaessa puuttuu vain se kisameininki, mutta nyt on hyvä opetella vaikka kartanlukua ja kompassin käyttöä. Kavereitakin on kiva pyytää mukaan, kun täällä ei ole liikaa väkeä, nauroi Jalava.

Kuntorastikausi Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla käynnistyi tänä keväänä poikkeuksellisissa oloissa. Koronarajoitusten takia suunnistusseurat eivät järjestä lainkaan perinteisiä iltarasteja kartanmyynteineen. Kolmisensataakin suunnistajaa kokoavien tapahtumien sijaan toistaiseksi rasteja haetaan viikkorasteilla omatoimisesti.

– Homma toimii hyvin, kun netistä ei tarvitse muuta kuin tulostaa kartta ja lähteä maastoon. Viime viikolla rasteja haettiin Marttaristin maisemissa Hattulassa ja siellä taisi käydä suunnistajia jopa enemmän kuin tavallisilla rasteilla yhden illan aikana, arveli Jalava.

”Alku kamalaa sähläämistä”

Jalava oli rasteilla ystäviensä Sanni Koskisen ja Hanna Mäenpään kanssa. Myös he yllättyivät, kuinka kivaa Hakimäen luonnossa oli.

– Menimme neljän kilometrin radan, jonka alku oli ihan kamalaa sähläämistä. Ykkösrastille olisi voinut kyllä mennä tuon tien kauttakin, niin Iiriskään ei olisi uponnut suohon, Koskinen piikitteli kaveriaan ja esitteli karttaansa.

Nuorten naisten reipas kolmikko aikoo käydä rasteilla jatkossakin. Toiveissa on huipentaa kesä kymmenen kaverin kisaan, jossa metsässä edetään kahden suunnistajan partioissa.

– Meillä oli pari vuotta sitten oikein sponsori ja kaikilla samanlaiset paidatkin. Osa porukastamme osaa suunnistaa vähän paremmin ja osa huonommin. Pääasia, että kaikilla on kuitenkin hauskaa, Mäenpää korostaa.

Seuraavaksi Monikkalaan

Omatoimirasteja jahdataan tällä viikolla Monikkalan kartalla Janakkalassa. Seuraavalla viikolla rastiliput heiluvat Tuuloksen maastossa ja sen jälkeen Iittalassa.

Riihimäellä omatoimirastit alkavat tiistaina Kirvaston ja Hausjärven kirkonkylän maisemissa.

– Riksussa on näköjään valittavana aina kaksi eri paikkaakin ja rastit ovat metsässä kaksi viikkoa. Sinnekin voisi lähteä joskus käymään. Kirvastohan on siinä ABC-aseman takana moottoritien laidassa, Jalava muisteli.

Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun omatoimirastit jatkuvat näillä näkymin ainakin toukokuun puoliväliin saakka.

– Toivottavasti tänä kesänä päästäisiin vielä leimailemaan Emitejäkin. Rastien hakeminen on nimittäin tosi kivaa puuhaa. Täällä kuntokin kohoaa ihan huomaamatta, kun koko ajan saa mennä posket punaisina, Koskinen kuvaili. HäSa