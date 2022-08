Kupila: Maratonkisa tarjoaa urheilulle tärkeän opetuksen – mitä järkeä on täydellisyydessä?

Naisten EM-maraton vie peruskysymysten äärelle. Miksi urheilu piinaa itseään täydellisyyttä ihannoiden, kun kaikki menestys kuitenkin perustuu kykyyn kohdata epätäydellisyys? Naisten EM-maratonilla on mukana peräti neljä suomalaista. Lajista onkin tulossa yksi yleisurheilumme vahvimmista. Harrastajapohja on laaja, mukana ollaan aikuisiässäkin ja hiljalleen tulee myös tuloksia. EM-kisassakin on saumaa jopa yllättävänkin hyviin sijoituksiin, mutta olisi hyvä nähdä myös...