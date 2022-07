Kupila: Yleisurheilun MM-ryhmässä on kokoa, mutta suurin osa urheilijoista on väärissä kisoissa

Yleisurheilu palaa pandemian jälkeen ensimmäisiin ”normaaleihin” arvokisoihinsa. Lisäksi ollaan vaihteeksi kisakaupungissa, joka tihkuu lajiperinteitä. Yleisurheilu on Pohjois-Amerikassa pienehkö laji, mutta sikäläisillä on silti iso rooli osana globaalia yleisurheiluperimää. MM-kisakaupungissa perimä on erityinen. Eugene ja sen yliopisto ovat olleet lajn valmennuskeskuksena tärkeä paikka. Lisäksi Eugene on ollut monien legendaaristen kisatapahtumien kotikenttä. Ja, kyllä, Eugene on myös...