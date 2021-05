Kurjan kauden lopputulos: John Tortorella ulos Jarmo Kekäläisen Columbuksesta

Jääkiekon NHL-seura Columbus Blue Jackets on erottanut päävalmentajansa John Tortorellan, kerrotaan NHL:n verkkosivuilla. Tortorella on valmentanut Blue Jacketsia vuodesta 2015. Tortorella kertoi käyneensä keskusteluja Columbus Blue Jacketsin toimitusjohtajan Jarmo Kekäläisen kanssa ja päätyneensä eroon yhteisymmärryksessä. Columbus on ollut menestykseltään tämän kauden NHL-runkosarjan huonoimpia joukkueita ja karsiutui pudotuspeleistä ensi kertaa sitten kauden 2015–16. Tortorella, 62, valmensi…