Kuusi Kärppien joulukuun kotiottelua siirtyy myöhemmäksi – Mukana kaksi HPK:n peliä Oulussa

Kärppien kuusi joulukuun kotiottelua siirtyy jääkiekon Liigassa myöhemmiksi. Siirron syynä on Pohjois-Pohjanmaan pahentunut koronavirustilanne. Siirrettävistä otteluista ensimmäinen on tiistaiksi merkitty Kärpät–Ilves. – Altistumisia ja tartuntoja ei Kärppien kotiotteluissa ole ollut, mutta siitä huolimatta pelien pelaaminen tämänhetkisessä tilanteessa tuntuisi väärältä ratkaisulta. Tärkeintä on saada tilanne hallintaan, sillä ihmisten terveys menee aina etusijalle, kertoi seuran taustayhtiön Oulun…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.