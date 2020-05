Lämmin EM-allas vaihtui märkäpukuun – Niko Mäkelä kirii olympia-aikataulua harjoittelemalla harjoituksiin

Kisakauden alkaminen on monelle hyppy altaan syvään päähän, arvelee maajoukkueuimari Niko Mäkelä.

Jos koronavirustauti ei olisi jyrännyt Eurooppaa, Niko Mäkelä olisi tällä hetkellä todennäköisesti jahtaamassa välieräpaikkoja 50 metrillä Budapestin EM-uinneissa. Unkarin sijaan Mäkelän kohde tällä viikolla on kuitenkin Nurmijärven Rajamäki.

22-vuotias riihimäkeläinen harjoittelee lähes päivittäin Rajamäen uimahallissa maajoukkueurheilijoille annetulla poikkeusluvalla seuranaan Riihimäen Uimaseuran nuorempi lupaus Onni Äijälä ja valmentajansa Aleksi Rajansuo.

Tunnelma on hyinen johtuen vain 17-asteisesta vedestä, jota ei hallin harvoille asiakkaille lämmitetä. Yleensä kisa-altaissa veden lämpötila on 26–27 astetta.

– Märkäpuku päällä harjoitellaan ja silloinkin pitää välillä lämmitellä suihkussa. Pitää harjoitella vähän soveltaen, Mäkelä kertoo.

– Olen kuitenkin siitä hyvässä asemassa uimarina, että kaikki eivät pääse veteen ja esimerkiksi monelle seuramme uimarille tulee pitkä tauko. Uinti on kuitenkin siitä raaka laji, että sitä on pakko treenata vedessä, muuten tuntuma katoaa nopeastikin.

Pitkästä tauosta Mäkelä on itsekin joutunut kärsimään muutama vuosi sitten, kun häneltä repesi nivusista jänne. RiUS-uimari taisteli nopeasti tiensä takaisin, mutta helpolla hän ei ole mitaleita ja arvokisaedustuksia saanut sen jälkeenkään. Viimeisen reilun vuoden aikana Mäkelä on taistellut välilevyn pullistuman ja masennuksen kanssa.

– Viime kevät oli tosi vaikea, kun tuli takapakkia sairastelun ja muun takia. Kisojen peruuntuminen ja karanteeni ei ole ainakaan tehnyt hyvää, mutta tärkeää on, että saan terapia-apua ja tämäkin tilanne on vain väliaikainen. Onneksi pääsen ”töihin”, toteaa Mäkelä, jonka varsinaiset ansiotyöt järjestyksenvalvojana ovat olleet vähissä ravintoloiden sulkemisen takia.

– Vaikeampaa on varmasti niillä, jotka eivät pääse harjoittelemaan. Aika paljon minäkin jouduin tekemään henkisesti 2016–17, kun ainoa mitä pystyin moneen kuukauteen tekemään, oli kipualievittävä kuntoutus.

Tavoitteet harjoitus kerrallaan

Kevään poikkeusjärjestelyt jatkuvat ainakin siihen asti, kun Riihimäellä pääsee altaaseen joko hallissa tai maauimalassa. Mäkelä ei vielä tiedä milloin näin voisi käydä.

Viileässä vedessä harjoittelua jatkuu ainakin toukokuun loppuun. Kisoja saa odottaa vähintään heinäkuuhun asti.

Kesäkuussa piti uida SM-kisoissa, mutta Uimaliitto on perunut kilpailut kuun loppuun asti. Kansainvälisiin altaisiin on tuskin asiaa ennen syksyä.

– Kausi rakennettiin niin, että nyt oltaisiin arvokisakunnossa. Kun EM-kisat siirrettiin, aloitettiin uudestaan peruskuntokausi. Nyt viikossa tehdään altaassa yksi nopeusharjoitus, kaksi peruskestävyysharjoitusta, yksi maitohapontuottoharjoitus ja yksi voimaharjoitus, Mäkelä kuvailee.

– En oikein tiedä, mikä kausi nyt on oikeastaan edes menossa. Nyt harjoitellaan, jotta voidaan harjoitella lisää.

Tavoitteita pitää asetella harjoitus kerrallaan. Tällä hetkellä motivaatiota etsitään teknisistä yksityiskohdista, kun iso tavoite eli EM-kisat siirrettiin myös elokuulta ensi vuoteen.

– Harjoituksiin mennään niin, että joka kerta on joku tietty juttu, jota haluan kehittää, esimerkiksi että selkäuinnissa lantio pysyisi pinnalla tai hengittäminen oikein. Se pitää mielenkiintoa yllä, vaikka harjoitus olisi viiden kilometrin kevyt palauttava uinti, Mäkelä vinkkaa myös nuorille uimareille.

Tähtäin Abu Dhabin MM-kisoissa

Tällä hetkellä Mäkelän seuraava arvokisatavoite on joulukuussa Abu Dhabissa pidettävät lyhyen radan MM-kilpailut. Niitä ajatellen pitäisi antaa näyttöjä syksyllä joko maailmancupissa tai muissa kansainvälisissä kisoissa, joiden puolesta Mäkelä nyt jännittää.

– Toivottavasti Abu Dhabin kisoja ei peruta, mutta tässä jää kuitenkin tosi lyhyt aika rikkoa niitä kisarajoja. Toivottavasti oma 50 metrin selkäuinnin aikani (tällä hetkellä viimevuotinen SE 23,95) riittää edes viestipaikkaan, niin pääsisi ensimmäistä kertaa kokemaan MM-tunnelman, A-rajoja vailla oleva Mäkelä toivoo.

Selkäuinti on varsinkin lyhyellä radalla ollut Mäkelälle suhteellisen vahva, ja se toi paikan muun muassa viime talven EM-kisojen sekaviestijoukkueeseen. Viestinäkökulma on ollut myös harjoittelussa läsnä.

– Olen tykännyt uida eniten perhosta, vaikka se onkin uintitavoista raskain. Nyt harjoituksiin on otettu paljon selkäuintia, joka kulkee jo oikeastaan parhaiten. Niitä lajeja on muuteltu paljon, mutta selkäuinti on ollut iso kehityskohde minulle maajoukkueessakin.

Olympialaisten A-raja ensi vuoden kova projekti

2020 oli myös olympiavuosi. Sekin unelma lykkääntyi vuodella. Tässä tapauksessa odotus voi olla jopa hyväksi, sillä tänä vuonna Mäkelän olympiapaikka olisi ollut epätodennäköisen sekauintiviestipaikan varassa.

Olympialaisissa ei uida Mäkelän paraatimatkoja, 50 metrin perhosta, jolla hän on voittanut kaksi edellistä pitkän altaan Suomen mestaruutta, ja 50 metrin selkää, jolla Mäkelä on parannellut omia Suomen ennätyksiään edelliset puolitoista vuotta lyhyellä radalla.

Henkilökohtaisista matkoista Mäkelä elättelee olympiaunelmaa 100 metrin perhosuinnissa, jossa hän on vielä 0,55 sekunnin päässä B-rajasta 53,52.

– Teimme 2013 silloisen valmentajani Jouni Laakson kanssa aikataulun kohti Tokiota. Loukkaantumisen takia siitä jäätiin vuodella. Nyt on se vuosi lisää, mutta olympiapaikka vaatii paljon töitä ja uhrauksia. Ei se mahdotonta ole, mutta B-raja ei tarkoita uinnissa olympiapaikkaa, Mäkelä arvelee.

A-raja 51,96 vaatisi yli sekunnin ennätysparannusta ja Suomen ennätystä myös olympiakomitean Team Tokio -tukiryhmään kuuluvalta Riku Pöytäkiveltä.

– Se on todella kova raja. 51-alkuisilla ajoilla on voitettu EM-mitaleita, Mäkelä toteaa.

Maajoukkueen EM-tempaus naurattaa

Mäkelän edelliseltä maajoukkuekeikalta Skotlannin lyhyen radan EM-kisoihin joulukuussa jäi mieleen selkäuintisprintin Suomen ennätyksen lisäksi joukkueen yhteinen huumoritempaus.

Suomen EM-uimarit päättivät jekuttaa yhteistuumin paikan päällä ollutta Yleisradion tv-toimittajaa. Jokaisessa haastattelussa oli käytettävä ennalta sovittua letkautusta, joka saattoi ohuesti sivuta kysymystä.

Mäkelä totesi 100 metrin perhosuintialkueränsä jälkeen olonsa tuntuneen ”vetelältä kuin vesisängyssä”, mutta hän ei ”laittanut kummitädin terveisiin jaksuhalipyyntöjä”.

– Keksimme tällaisen pikku kisan edellisvuonna pitkän radan EM-kisoissa. Hauskaa, että se meni viraaliksi, kun Yle teki näistä koosteen. Paluumatkalla lentokoneessa joku kuunteli näitä meidän kommentteja, ja ihmettelimme, että mitä tämä nyt on, Mäkelä nauraa.

Hämeen Sanomien haastatteluun uimari ei kuitenkaan ollut varautunut aforismilla. HäSa