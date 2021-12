Lammin kautta huipulle ja MM-joukkueeseen – Rasmus ja Justus Kainulainen tehokkaina, kun Suomi eteni lohkovoittajana puolivälieriin

Hollola, Lammi, Lahti, Espoo ja MM-kotikisat Helsingissä. Eri vaiheiden kautta Hollolasta kotoisin oleva veljeskaksikko Rasmus ja Justus Kainulainen on noussut miesten salibandymaajoukkueen tutkapariksi. Hämeenlinnassa heidät muistetaan erityisesti Lammin Salibandyn Divarista liigaan nousseen joukkueen nuorina lupauksia. – Kainulaisen veljeksiä pelasi LaSBissa yhtä aikaa neljäkin. Rasmus on luonnonlapsi, jolle huikeaa taitoa on kertynyt pihapeleistä lähtien. Se...

