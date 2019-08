Lammin Luja juhlii pesäpallokentällä

80-vuotias seura on mukana kehittämässä pelaajapolkua.

Pesäpallo on ollut jo pitkään lammilaisten suosikkilajeja. Lammin Lujan pelipaitaan on pukeutunut vuosien saatossa moni pesiksen ystävä.

Lauantaina Hakkalan kentällä tarjoutuu mahdollisuus muistella menneitä ja katsastaa 80-vuotiaan Lujan ykkösjoukkueen iskukyky maakuntasarjan ottelussa Vantaanjoen Juoksua vastaan. Lujan 80-vuotisjuhlaottelu alkaa kello 17.

Luja on ollut jo kolmisenkymmentä vuotta lähes yksinomaan pesäpalloseura. Takavuosina seuran riveissä harrastettiin myös muita lajeja, muun muassa yleisurheilua, nyrkkeilyä, voimistelua, jääkiekkoa, koripalloa ja lentopalloa. Pesäpalloa Lujan riveissä on lyöty vuodesta 1974 alkaen.

– Meillä on nykyisin noin sata jäsentä ja joukkueet miesten maakunta- ja aluesarjoissa. Maakuntasarjan joukkue on koottu yhteistyössä Janakkalan Janan ja Hämeenlinnan Paukun kanssa, kertoo seuran puheenjohtaja Aki Kettunen .

Luja kantaa kortensa kekoon myös nuorten pelaajien kehittämisessä.