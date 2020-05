Lammin Luja kokeilee taitojaan nyt suomensarjassa - "Jokainen peli on oikeaa pesäpalloa"

Lammin Lujan miesten pesäpallojoukkueen harjoittelu kohti kesäkuussa alkavaa kautta on päässyt hyvään vauhtiin koronatauon jälkeen. Luja pelaa tällä kaudella viime kautta korkeammalla sarjatasolla suomensarjassa, ja se takaa pelinjohtajan Aki Kettusen mukaan sen, että jokainen sarjakauden peli on oikeaa pesäpalloa.

– Maakuntasarjassa osa peleistä on enemmän tai vähemmän läpsyttelyä. Nyt pelaamme pesäpalloa kymmenen ottelua, Kettunen vakuuttaa.

Lujan kokoonpano on pysynyt hyvin kasassa. Kokeneeseen joukkueeseen tuli myös muutama vahvistus.

– Runko on pitkälti sama kuin viime vuonna. Muutama paluumuuttaja tuli mukaan, lammilaisia kavereita, jotka pelasivat viime kaudella suomensarjaa Jokioisilla.

Suomensarjan tasolla Kettunen uskoo joukkueen pärjäävän hyvin.

– Ainakin keskikastiin heittäisin joukkueen joka tapauksessa. Sitä lähdemme tavoittelemaan.

Lohkosta taistelua

Hämeenlinnalaisten talven harjoituskausi sujui hyvin, vaikka seura joutui kabineteissa taistelemaan etelälohkon paikastaan. Alun perin Luja oli sijoitettu itälohkoon. Se olisi tiennyt paljon pidempiä matkoja Joensuuta, Kuopiota ja Siilinjärveä myöden.

– Kausi lähti ennen koronaa hyvin liikkeelle. Itälohkoon sijoittaminen lannisti tunnelmia hetkeksi, mutta puolentoista kuukauden väännön jälkeen saimme paikan etelälohkoon ja harjoittelimme uudella innolla puolitoista kuukautta. Sitten tuli korona, pelinjohtaja kertaa.

Kokenut joukkue osasi Kettusen mukaan pitää joukkueharjoitusten tauon aikaan huolen siitä, ettei kunto päässyt rapistumaan.

– Nyt olemme päässeet treenaamaan muutaman viikon ajan yhdessä. Onneksi porukka on sen verran kokeneempi, että toistomäärää löytyy jo vuosien takaa. Ei pelituntuma huku muutaman kuukauden aikana, pelinjohtaja sanoo.

Harjoituspelejä ensi viikosta lähtien

Pesäpalloliitto ei ole vielä julkaissut suomensarjan sarjaohjelmaa, mutta se on selvää, että pelit alkavat juhannuksen jälkeen. Lujan kanssa etelälohkossa pelaavat Hyvinkään Tahko, Ikaalisten Tarmo, Jokioisten Koetus, Jokioisten Koetus juniorit, järvenpääläinen Kinnarin Pesis 2006, espoolainen Otakoppi, helsinkiläinen Puna-Mustat; Pomarkun Pyry, Pöytyän Urheilijat ja Turku-Pesis.

Pelinjohtaja on varma, että joukkue on valmis sarjan alussa.

– Meillä on sovittuna kolme harjoitusottelua ensi viikosta alkaen yksi per viikko. Näen, että kolme peliä riittävät, ja olemme valmiita, kun sarja alkaa.

Kettusen mukaan Lujan on tarkoitus olla tällä kaudella tiivistä ulkopeliä pelaava joukkue.

– Sisällä meillä puuttuu pikkuisen nopeutta, mutta lyödään sen verran kovempaa, että kenttä kulkee.

Luja pelasi viime kaudella Pullerin ohella osan peleistä myös Lammilla, mutta tällä kaudella jokainen peli on Pullerin hiekkatekonurmella. Suomensarjan pelejä ei nimittäin saa pelata hiekkakentällä. Pullerin joitakin vuosia vanhasta kentästä on jo muotoutunut lammilaisille kotikenttä.

– Kyllä me täällä viime vuonnakin hyvin pärjäsimme. Osaamme hyödyntää jonkin verran kentän erikoisominaisuuksia. Kenttä on erään sortin kaukalo, eikä täällä tule monen juoksun arvoisia läpilyöntejä. On kuitenkin tiettyjä paikkoja, joita voi hyödyntää, Kettunen kertoo. HÄSA

Lammin Luja Pelaajat Mikael Mantila Lasse Vartiainen Markus Sovelius Timo Niemi-Nikkola Jani Arponen Joonas Soramäki Ville Peltonen Mikko Viljanen Henri Kantola Petrus Karevaara Veikka Vuori Eemil Mäkelä Anssi Haltia Esa Liikanen Ari Hakulinen Eeli Karevaara Valtteri Veikkola Kalle Lehtonen Valmennus ja pelinjohto: Mikael Mantila, Aki Kettunen Suomensarja Etelälohko (11 joukkuetta): Hyvinkään Tahko; Ikaalisten Tarmo, Jokioisten Koetus, Jokioisten Koetus juniorit, Kinnarin Pesis 2006, Lammin Luja, Otakoppi, Puna-Mustat, Pomarkun Pyry, Pöytyän Urheilijat, Turku-Pesis.