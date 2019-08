Lassi Burman pokkasi hyvän sijoituksen Erkko Trophyssa – AGK:n edustaja on noussut Hämeenlinnan ykköspelaajaksi

Pitkin kautta hyviä peliesityksiään väläytellyt Lassi Burman onnistui mainiosti lauantaina päättyneessä Erkko Trophyssä. Talin golfkentällä Helsingissä pelatussa kisassa pelattiin avoimesta Suomen mestaruudesta, ja Aulangon Golfklubia edustava Burman sijoittui kilpailussa lopulta jaetulle neljännelle sijalle yhteistuloksella neljä alle parin. Eroa kilpailun voittaneeseen Aurinko Golfin Eemil Alajärveen jäi neljä lyöntiä.

Kolmepäiväisessä Erkko Trophyssä Burman pelasi kierrostulokset 72, 69 ja 68. Ainoastaan ensimmäinen kierros jätti hieman jossittelun varaa, mutta muuten Burman oli tyytyväinen peliesitykseensä.

– Lyöminen oli hyvällä tasolla koko kilpailun ajan. Tasaista tekemistä oli, eikä millään osa-alueilla ollut ongelmia, Burman kertoo.

Erkko Trophyn onnistumisen lisäksi Burman nappasi tällä kaudella jo alle 21-vuotiaiden junioreiden reikäpelin SM-kilpailuista pronssia. Aikuisten reikäpelin SM-kilpailuissa hän sijoittui sijoille 9–16.

Vaikka Burman on Aulangon Golfklubin edustuspelaaja, enimmäkseen hän harjoittelee Hyvinkäällä sijaitsevan Kytäjä Golfin maisemissa. Burman kuuluu Suomen menestyneimmän golfvalmentajan Timo Rauhalan suojatteihin, ja hän kokeekin saaneensa Rauhalalta hyviä oppeja.

– Timo on auttanut nimenomaan pelaamisen liittyvissä asioissa. Totta kai tekniikkaankin on tullut hyviä vinkkejä, mutta pelaaminen on ollut pääosassa, tasoituksella +0,5 pelaava Burman sanoo.

Rauhala tunnetaan ennen kaikkea Mikko Ilosen valmentajana, mutta Ilosen siirryttyä sivuun ammattilaisviheriöiltä Rauhalan talliin on tullut uutta verta, kun Suomen ykköspelaaja Mikko Korhonen palkkasi Rauhalan avukseen. Viimeisin lisäys Rauhalan valmennustiimiin on Kim Koivu , joka pelaa Korhosen tavoin miesten Euroopan kiertueella.

Burman harjoittelee pääsääntöisesti Suomen amatöörikärkeen kuuluvien Matias Honkalan , Alex Hietalan ja Atte Länsiluodon kanssa, mutta hän on päässyt seuraamaan läheltä myös Korhosen ja Koivun harjoittelua.

– Siitä on ollut suuri apu, että olen päässyt harjoittelemaan ja kilpailemaan hyvien pelaajien kanssa. Vaikka kyseessä olisivat vain harjoitukset, siellä tulee sopivaa kisailua aina mukaan, Burman korostaa.

Viimeistä vuottaan juniorina pelaava Burman on tällä hetkellä Hämeenlinnan parhaiten menestynyt miespelaaja. Burman on suunnitellut pelaavansa vielä ainakin ensi kauden amatöörinä, ja sen jälkeen on aika pohtia ammattilaiseksi siirtymistä. Burmanin tavoitteet ovat Suomen rajojen ulkopuolella.

– Tavoitteena on saada golfista ammatti ja päästä Euroopan Tourille, Burman linjaa.

Burmanin loppukauden ohjelmassa on vielä kolme kilpailua, joihin hän lähtee hyvällä itseluottamuksella viimeaikaisten onnistumisten siivittämänä. Finnish Touria on jäljellä kaksi osakilpailua, ja Burman nähdään lähtöviivalla myös Alastaro Golfissa pelattavassa Finnish Openissa, joka kuuluu yhteispohjoismaiseen Nordic Liigaan. HäSa