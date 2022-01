Lebedeff ja Kiljunen pelaavat HPK:ssa ensi kaudellakin – "Daniel on pelannut nousujohteisesti"

Hämeenlinnan Pallokerhon ensi kauden liigajoukkueeseen sai kaksi palasta lisää, kun Kerho julkaisi sunnuntaina kaksi jatkosopimusta. HPK:n paidassa pelaavat ensi kaudella sekä maalivahti Daniel Lebedeff että hyökkääjä Oliver Kiljunen. Lebedeff on torjunut tällä kaudella HPK:n maalissa 13 ottelua. 23-vuotiaan maalivahdin torjuntaprosentti on 93,68 ja maaleja hän on päästänyt ottelua kohden 1,68. Lebedeff on molemmissa tilastoissa jääkiekkoliigan...

