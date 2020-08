Leeds-faneilla juhlapäivä syyskuussa – "Jos säilymistä vastaan ei tarvitsisi ihan loppuun asti taistella"

Englantilaisilla jalkapalloseuroilla on Suomessa paljon kannattajia. Isolle osalle vanhemman sukupolven kannattajista oma suosikkiseura valikoitui Yleisradion kerran viikossa lähetetyn Englannin silloisen 1. divisioonan ottelun ansiosta. Niin kävi myös hämeenlinnalaisille Leeds Unitedin kannattajille, jotka kokoontuivat elokuussa juhlistamaan kannattamansa seuran paluuta pääsarjaan.

Ryhmän puhemieheksi monen Leedsin kotistadionilla Elland Roadilla katsotun ottelun perusteella valikoitunut Ari-Pekka Mahlio myöntää, että hänenkin faniutensa on peräisin televisiolähetyksistä. Syytä siihen, miksi seuraksi valikoitui juuri Leeds, hän ei kuitenkaan muista.

– Varmaankin se on lähtenyt siitä, että Leeds oli silloin menestyvä joukkue. Sellainen muistikuva minulla on, että vuoden 1972 Englannin cupin finaalissa Leedsillä tuli uutena asiana sukkiin numerolaput. Vein sitten äidiltäni valkoiset polvisukat ja tein niihin samanlaiset numerolaput, Mahlio naurahtaa.

Hämeenlinnalaiset Leeds-kannattajat eivät ole, ainakaan vielä, katsoneet otteluita yhdessä.

– Suurin osa, joita tässä tapasin, oli ihan uusia naamoja. Nirkon Jukan ja Töttölän Martin tiesin aikaisemmin. Kyllähän yhdessä olisi tietysti hienoa katsella pelejä.

Koskettava tapahtuma

Leedsin menestyksen vuosista on jo aikaa. Viimeisimmän liigamestaruutensa seura voitti kaudella 1991–92. Isolla rahalla rakennettu joukkue pelasi vielä keväällä 2001 Mestareiden liigan välierissä, mutta talousvaikeudet pudottivat seuran pikkuhiljaa pois Valioliigasta. Muutaman kauden seura käväisi jopa kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla, mutta tänä kesänä paluu Valioliigaan vihdoin onnistui.

– Olihan se hienoa, mutta myös outoa, kun se tuli näin kesällä. Nousu tuli vähän kuin kesäloman sivussa. Lisäksi nousu varmistui muiden pelien tuloksilla, joten suuremmat bileet jäivät pitämättä.

Vuoden 2020 aikana Leeds-kannattajat ovat joutuneet kokea myös surua. Seuran legenda Jack Charlton siirtyi pyörittämään peliä yläkerran viheriöille, ja Mahliolla itsellään on maaliskuulta tunteikas kokemus.

– Olin katsomassa viimeisen pelin ennen koronataukoa ja ennen peliä stadionkierroksella. Olimme kentän reunalla, kun ohitse meni Norman Hunter. Sain häneltä nimmarin, ja hän kuoli hieman myöhemmin koronaan ensimmäisten joukossa. Myöhemmin hänet vietiin arkussa stadionille ja kentän reunalle suurin piirtein samaan kohtaan, jossa sain nimmarin ottelulippuun, Mahlio kertoo liikuttuneena.

Maltillinen odotus

Leedsin uuden tulemisen taustalla on ollut arvostettu argentiinalainen manageri Marcelo Bielsa. Bielsa onnistui toisella kaudellaan lopulta nostamaan seuran sarjaporrasta ylemmäksi.

– Hän on järkähtämätön kaveri, joka peluuttaa omaa peliään, sellaista vauhdikasta ja hyvää futista. Välillä itsestäni tuntui, että hän meni samoilla pelaajilla vähän liiankin jääräpäisesti, mutta hyvä lopputuloshan siitä kaiken kaikkiaan tuli.

Syyskuun 12. päivä alkavaksi suunniteltuun kauteen Mahlio lähtee maltillisin odotuksin.

– Jos säilymistä vastaan ei tarvitsisi ihan loppuun asti taistella, joukkue saisi muutaman vahvistuksen ja olisi tukevasti keskikastissa. Kokemuksen hankkimisen jälkeen seura voisi taas alkaa tapella kärkipaikoista, kannattaja suunnittelee.

Leeds sijaitsee Pohjois-Englannissa Länsi-Yorkshiren metropolikreivikunnassa. Valioliigassa sen verivihollisena on perinteisesti pidetty Manchester Unitedia. Ruusujen taistoksikin kutsutun ottelun taustalla on vanhojen kreivikuntien, Yorkshiren ja Lancashiren, välinen vihanpito, jonka uskotaan juontavan 1400-luvulla käytyihin Ruusujen sotiin. Kahden Unitedin kohtaaminen on myös Mahliolle tärkeä ottelu.