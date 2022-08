Leijonakuningas Jukka Jalonen jatkaa Leijonien päävalmentajana

Maajoukkueessa on oikeanlainen pöhinä päällä..

Suomen valtaisaan menestykseen jääkiekon saralla johdattanut kultavalmentaja Jukka Jalonen, 59, jatkaa Leijonien päävalmentajana kauden 2023–24 loppuun. Kolmella miesten maailmanmestaruudella sekä olympiavoitolla Jalonen on Suomen maajoukkueen kaikkien aikojen menestyksekkäin päävalmentaja.

– Tämä on hyvä paikka työskennellä, ja maajoukkueessa on oikeanlainen pöhinä päällä. Meillä on arvoturnauksiin lähdettäessä aina mahdollisuus menestyä, mistä kuuluu kiitos taitaville pelaajille ja sitoutuneelle, äärimmäisen ammattitaitoiselle johtoryhmälle, Jalonen listaa.

Uusi sopimus sisältää ensi keväänä Tampereella pelattavat MM-kotikisat ja Tshekin MM-kisat keväällä 2024.

– Myös mahdollinen World Cup talvella 2024 luonnollisesti kiinnostaa minua valmentajana, Jalonen sanoo.

A-maajoukkueessa iloitaan Jalosen jatkopestistä.

– On hieno homma, että Jukka jatkaa ja asiasta saatiin sovittua näin hyvissä ajoin. Tämä antaa A-maajoukkueelle rauhan keskittyä tuleviin tapahtumiin, edessä on taas erityislaatuinen kausi, kun pääsemme toisen kerran peräkkäin pelaamaan MM-mitaleista kotiyleisön edessä, iloitsee joukkueen GM Jere Lehtinen.

Laajasti töitä suomalaisen jääkiekon eteen

Jalosen uurastus ja hänen merkityksensä on ollut suuri koko Suomi-kiekon kehitystyössä, ja Jääkiekkoliitossa ollaan hyvillään, kun Jalonen jatkaa A-maajoukkueen päävalmentajana.

Jatkossa hänen vastuulle kuuluvat A-maajoukkueen lisäksi muun muassa Suomi-kiekon painopisteiden rakentaminen koko suomalaisen jääkiekon käyttöön ja seurayhteistyö, poikien U20−U16-ikäluokkien valmennuksen johtaminen ja maajoukkuetoiminnan tiedonkeruu ja analysointi. Hän myös edustaa suomalaista jääkiekkoilua erilaisissa työryhmissä.

– A-maajoukkueen ohella Jukka tekee laajasti työtä koko suomalaisen jääkiekon eteen. Tämä työ ei välttämättä näy ulospäin, mutta sillä on valtavan iso merkitys Suomi-kiekon kokonaisuudessa, pohtii Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela.

Jalosen tuoreeseen sopimukseen sisältyy aiemman sopimuksen tavoin NHL-pykälä, jonka puitteissa Jalosella on mahdollisuus siirtyä NHL:ään kesken sopimuskauden.

Jalosen meriitit ovat omaa luokkaansa: Jalosen aikana Leijonat on voittanut olympiakultaa (2022) ja -pronssia (2010), kolme MM-kultaa (2011, 2019 ja 2022) ja MM-hopeaa (2021). Alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana Jalonen johdatti Nuoret Leijonat kultaan Helsingin MM-kotikisoissa vuonna 2016.