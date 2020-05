Leijonaperheen valmennusryhmät muotoutuivat – HPK-taustaisia valmentajia mukana runsaasti

Jääkiekkoliiton valmennusryhmissä nähdään tulevaisuudessa entistä enemmän HPK-taustaisia valmentajia.

Leijonissa Nuorten Leijonien päävalmentajan tehtävät vastaanottaneen Antti Pennasen tilalle apuvalmentajaksi on pestattu Ässien päävalmentaja – ja entinen HPK-luotsi – Ari-Pekka Selin. Päävalmentaja Jukka Jalosen apuna jatkavat tuttuun tapaan Kärppien päävalmentaja Mikko Manner, HPK:ssakin urallaan operoinut maalivahtivalmentaja Kari Lehtonen ja videovalmentaja Janne Hietaniemi. GM:nä jatkaa Jere Lehtinen ja joukkueenjohtajana Mika Kortelainen.

Jalonen kertoo Hämeen Sanomille, että Pennasen pesti Nuorten Leijonien päävalmentajana ei mahdollista apuvalmentajan tehtävien hoitamista täysipainoisesti.

– Ei siinä ollut epäselvää, U20-päävalmentajan tehtävät ovat täysipäiväinen homma ja näillä joukkueilla on samaan aikaan toimintaa, Jalonen sanoo.

Pennanen tulee olemaan kuitenkin Leijonien apuna ensi kevään MM-kisoissa yhtenä valmennustiimin jäsenenä, mutta ei Jalosen mukaan vaihtoaitiosta käsin.

– Katsotaan myöhemmin millaiseksi hänen roolinsa muotoutuu. Liittyykö se scouttaamiseen ja erikoistilannevalmentamiseen, kuten esimerkiksi Raimo Helmisen rooli oli viime kisoissa, Jalonen selvittää.

Jalosen mukaan Selinin valinta oli luonteva. Selin oli Leijonien valmistavissa otteluissa toissakeväänä mukana, kun Kärppien Manner ja HPK:n Pennanen valmensivat toisiaan vastaan Liigan finaaleissa, eivätkä siten päässeet Leijonien mukaan kuin vasta suoraan Suomen maailmanmestaruusjuhliin päättyneissä MM-kisojen alkusarjan otteluihin.

– Selinin kanssa kaikki toimi erittäin hyvin ja oli selvä asia kysyä häntä mukaan. Hän oli kiinnostunut ja Ässienkin tahtotila kohtasi meidän kanssamme. Selin tietää filosofiani ja miten puolustajien pitää kansainvälisessä pelissä pelata. Hän on hyvä ihmisjohtaja ja ilmapiirin merkitys maajoukkueessa on suuri, Jalonen toteaa.

Miettinen on Pennasen luottomies

Antti Pennasen valmennustiimi Suomen alle 20-vuotiaiden miesten maajoukkueessa koostuu Antti Miettisestä, Ville Mäntymaasta ja Tuomo Ruudusta, sekä HPK:n maalivahti- ja videovalmentaja Juha Lehtolasta, videovalmentaja Mikael Tolkista ja joukkueenjohtaja Pasi Järvisestä.

Miettinen ja HPK:n maalivahtivalmentajana edelleen jatkava Lehtola toimivat Pennasen apuna HPK:ssa neljä kautta vuosina 2016-20.

– Tästä oli viime kauden mittaan puhetta muutaman kerran ja siitä se sitten selkiytyi. Olin innoissani, kun pyydettiin mukaan ja tämä sopi tähän hetkeen mainiosti, Miettinen sanoo.

Miettinen on toiminut nuorisomaajoukkuevalmentajana syksystä 2017 lähtien ja tuntee monet Nuorten Leijonien pelaajaehdokkaat siten hyvin.

– Uskon, että siitä on hyötyä, että 2002-ikäluokan kanssa on jo kolme vuotta touhunnut. Monen kanssa on jo hyvä suhde valmiina. Siinä ikäluokassa on huippupotentiaalia taidossa, mutta tärkeintä on joukkueen yhtenäisyys, työnteko ja ilmapiiri.

Miettisen rooli tulee lähtökohtaisesti olemaan hyökkääjien peluutus ja erikoistilannepelin valmentaminen.

– Kaikkiin projekteihin lähdetään luottavaisin mielin antaen oman parhaansa. Näen, että valmennustiimissä on paljon työteliäisyyttä ja halukkuutta löytää ratkaisuja.

Miettinen on käyttänyt koronan vuoksi vapautunutta aikaansa hyödyksi opiskelemalla FC Barcelonan Barca Universitasissa johtamisen ja urheilupsykologian (certificate in psychology for high performance sports) verkkokurssilla.

– Koetan oppia ja kehittää itseäni. Kyse ei ole näissä kursseissa niinkään jalkapallosta vaan pikemminkin yleisemmällä tasolla valmentamisesta ja johtamisesta, Miettinen sanoo.

Lehtola Nuorissa Leijonissa HPK-toimen ohella

HPK:n maalivahti- ja videovalmentaja Juha Lehtolan tulee hoitamaan Nuorten Leijonien maalivahtivalmentajan tehtäviä oman toimen ohella.

– Lähden erittäin innostuneena jakamaan omaa tietotaitoani eteenpäin. Pääsen tässä tehtävässä keskustelemaan monen maalivahtivalmentajan kanssa maalivahtivalmentamisesta, ja se on opin paikka myös minulle – uskon sen olevan hyödyksi myös HPK:lle, Lehtola toteaa.

Lehtola näkee, että hänen tarkoituksenaan ei ole muovata maalivahteja ainoastaan oman valmennustyylinsä mukaisesti. Lehtolan mukaan suurin työ tehdään seuroissa ja hän pyrkii leijonavalmentajana ottamaan sen valmennuksessaan mahdollisimman paljon huomioon.

– Pidän sitä ensiarvoisen tärkeänä, että työtä jatketaan maalivahtien kanssa samantyyppisenä kuin mitä seuroissa on tehty. Jos tulee jotain yksityiskohtia mitä voin antaa maalivahdeille, sitä tietysti annetaan. Tässä ollaan tekemässä yhteistä hyvää Suomi-kiekolle, Lehtola toteaa.

Lehtolan ollessa maajoukkuetoiminnan mukana, A-juniorien maalivahtivalmentaja Aleksis Virtanen tulee toimimaan Lehtolan ”sijaisena” HPK:ssa.

– Käymme läpi sitä miten videoita tehdään poissaollessani. Puhumme hänen kanssaan asioista jo samalla tavalla ja esimerkiksi Joona Voutilainen tuntee hänet ja on ollut jo samaan aikaan jäällä, Lehtola sanoo.

Lehtola näkee sen, että Virtanen toimii liigajoukkueen mukana tälle kehittymismahdollisuutena.

– Kun miettii valmentajapolkua Hämeenlinnassa, tämä on hänelle varmasti hyvä juttu. Valmentajapolun myötä kynnys liigapelaajien ja juniorivalmentajien välillä pienenee ja se on iso rikkaus.

Pienen kaukalon salat

Nuorten MM-kisat pelataan ensi vuodenvaihteessa Edmontonissa, Kanadassa – pienessä kaukalossa. Lehtola työskenteli Kanadassa juniorisarja OHL:n Sudbury Wolvesin maalivahtivalmentajana kaudella 2012-13 ja uskoo näistä kokemuksista olevan hyötyä.

– Kun hyökkäysalue on suuri pituussuunnassa mutta kapea, pienen kulman tilanteisiin reagoiminen ja tolppapelaaminen ovat asioita, jotka korostuvat. Suorat hyökkäykset tulevat kapeammalta ja erikoistilannepelaaminen hyökkäysalueella on erilaista.

Nuorten Leijonien maalivahtiehdokkaat ovat jo Lehtolalla alustavasti haarukoituna.

– Jos aiemmin on ollut selkeä ykkönen, nyt näkisin ehdokkaita olevan useampia. Tuleva kausi näyttää paljon sitä kuka nousee vastuunkantajaksi. Kehittymisen seuraaminen tuo tietysti sikäli lisätöitä. HäSa