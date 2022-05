Leijonien MM-avausottelu veti yli kahden miljoonan katsojan tv-yleisön

Jääkiekon miesten MM-kotikisat vetivät avauspäivänä miljoonayleisön television ääreen. Leijonien perjantaista avausottelua Norjaa vastaan katsoi MTV:n tiedotteen mukaan yli 2,1 miljoonaa suomalaista. Keskikatsojamäärä MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä 1,28 miljoonaa. Finnpanelin mittauksessa keskikatsojamäärä lasketaan minuuttiyleisöjen keskiarvosta. – Kotikisoja on selvästi odotettu, kommentoi MTV:n Channels & Digital Consumption -yksikön johtaja Iina Eloranta tiedotteessa....

