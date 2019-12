Lentiskerho kaivaa pelaajaratkaisuja Pohjois-Amerikasta – Entinen joukkuekaveri houkutteli itselleen paikkaajan

Laitahyökkääjä Ivana Jeremicin lisäksi tulossa on toinenkin vahvistus.

Hämeenlinnan Lentopallokerho saa kaivattua vahvistusta laitapelaajaosastolleen. Naisten Mestaruusliigassa kuudentena olevaan joukkueeseen saapuu loppukaudeksi yleispelaaja Ivana Jeremic .

22-vuotias serbi saapuu Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:sta, Arizonan osavaltion yliopiston joukkueesta. Kausi ja yliopistoura päättyi Jeremicillä kuun vaihteessa, kun Arizona State Sun Devils ei selviytynyt kansallisen mestaruusturnauksen pudotuspeleihin.

Jeremic näyttäytyy tällä hetkellä pika-apuna hakkurin paikalle. Lentiskerho on pelannut ilman kunnon hakkuria siitä asti, kun Oluoma Okaro loukkaantui loppukaudeksi marraskuun lopulla.

Lentopallokerhon managerin Ville Kalliomäen mukaan Jeremic olisi tullut Kerhoon joka tapauksessa. Isompi uutinen on, ettei tämä jää ainoaksi värväykseksi.

– Olemme aikoneet hankkia yleispelaajan jo pidemmän aikaa, mutta nyt teimme hallituksessa päätöksen, että meille tulee kaksi pelaajaa. Rahoitus molempiin on kunnossa, kiitos yhteistyökumppanien. Kalliomäki sanoo.

– Ensimmäisen kerran hänestä (Jeremic) oli puhetta jo kuusi viikkoa sitten. Harkitsimme muitakin pelaajia, mutta tahtotila seuralla oli, että saisimme pelaajan ennen joulua. Jeremicillä opinnot olivat jo ohi, joten hän oli saatavilla heti. Hänkin halusi seuran heti, jotta pääsee käymään kotona (Serbiassa) joulutauolla.

186-senttinen Jeremic on pelannut myös Serbian nuorten maajoukkueissa, ei tosin arvokisoissa. Tänä syksynä hän oli Sun Devilsin toiseksi paras hyökkääjä ja puolustaja sekä sai kunniamaininnan Pac-12-konferenssin tähdistön yhteydessä.

– Hän on hyvätasoinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan sekä hakkurina että yleispelaajana, koska vastaanotto riittää Suomen sarjaan. Matteo (päävalmentaja Pentassuglia ) on katsonut hänen kaikki pelinsä viime ja edelliskaudelta, joten tiesimme hänestä paljon, Kalliomäki kuvailee.

Jeremicin siirron takaa löytyy tavallaan myös Oluoma Okaro. Yhdysvaltalaishakkuri pelasi kolme vuotta samassa yliopistojoukkueessa serbiyleispelaajan kanssa.

Okaro helpotti sekä seuran että pelaajan päätöstä tilanteessa, jossa Jeremicin perässä oli Kalliomäen mukaan 16 muutakin seuraa ympäri maailmaa.

– He ovat ystäviä, ja Olly (Okaro) kertoi millainen seura tämä on, ja miten toimimme. Soitin myös tunnin mittaisen videopuhelun, jolla vaihdoimme ajatuksia lentopallosta, Pentassuglia kertoo.

Jeremic on pelikelpoinen heti Suomeen saavuttuaan. Hänet nähtäneen kentällä ensimmäisen kerran tiistaina CEV Cupin kotiottelussa Šelmy Brnota vastaan. Kokoonpanoon hän saattaa mahtua jo lauantain OrPo-liigapelissä.

– Se on lähtökohta, mutta aikaerosta toipuminen vie yleensä noin viikon. Perjantaina teemme fysiikkavalmentajan kanssa suunnitelman. Emme halua menettää aikaa, mutta haluamme edetä oikein, Pentassuglia toteaa.

– Vie myös vähän aikaa tottua uuteen systeemiin. Uskon, että hän kehittyy paljon, koska fyysisesti hän on vahva ja se helpottaa paljon

Toisen vahvistuksen kohdalla Kalliomäki odottaa vuoden loppua, jolloin yliopistosarja on ohi ja Amerikan ammattilaissarjojenkin tilanteet selvillä. Puerto Ricosta vapautuu joukko pelaajia, koska saaren lentopalloliitto peruutti kevääksi suunnitellun liigakauden keskiviikkona.

Joka tapauksessa katseet ovat Atlantin takana.

– Meillä on siellä monta pelaajaa ”valmiina”, jos haluamme tehdä sopimuksia joulun jälkeen. On toki selvää, että kovatasoisimmat pelaajat on varattu Turkkiin, Italiaan, Venäjälle ja muihin isoihin sarjoihin, Kalliomäki sanoo.

Pentassuglian mielestä Hämeenlinna tarvitsee eniten vielä hakkuria.