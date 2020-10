Lentiskerho liittyy todennäköisesti rintamaan – Suomalaisjoukkueet eivät lähde pelaamaan europelejä pahenevan koronatilanteen vuoksi

Neljä suomalaista lentopallojoukkuetta ilmoitti perjantaina maailmalla pahenevan koronavirustilanteen takia luopuvansa kansainvälisistä europeleistään. Sastamalalainen VaLePa vetäytyy miesten CEV-cupista, salolainen LP Viesti naisten Mestarien liigasta ja huittislainen LP-Vampula sekä Kuusamo naisten CEV-cupista. VaLePa osallistui tällä kaudella jo Mestarien liigan turnaukseen, mutta ei jatka pelejään enää CEV-cupissa.

Aiemmin jo Kokkolan Tiikerit oli ilmoittautunut vetäytyvänsä miesten eurokentiltä.

Myös naisten Mestaruusliigassa pelaavan Hämeenlinnan Lentopallokerhon oli määrä osallistua europeleihin. Seura on jo valmistellut Challenge Cupin matkaa Pohjois-Makedoniaan OK Vardar Zeni 2019 -seuran vieraaksi, mutta todennäköisesti reissu peruuntuu. Lentiskerhon piti pelata OK Vardar Zeniä vastaan Skopjessa marraskuun 12.–13. päivinä.

Hämeenlinnan manageri Ville Kalliomäki kertoo seuran hallituksen kokoontuvan viimeistään ensi viikolla ja päättävän europelimatkan peruuttamisesta.

– Kyllä se nyt siltä näyttää, että paheneva koronatilanne pakottaa meidätkin luopumaan matkasta, vaikka vielä toissa viikolla sovimme Skopjen porukan kanssa otteluiden yksityiskohdista. Matkan peruminen on nyt kuitenkin ainoa oikea päätös, Kalliomäki näkee.

Kalliomäki korostaa, ettei Lentopallokerho millään lailla ole kuitenkaan aikaillut asian kanssa. Muut kansainvälisiin peleihin valmistautuneet seurat ja lentopalloliitto eivät vain ole olleet yhteydessä Lentiskerhoon.