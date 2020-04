Lentiskerho löysi liberon lännestä – Yhdysvaltalainen Brianna Doehrmann ensimmäinen ulkomaalaishaku

Hämeenlinnan Lentopallokerho luottaa lähes puolen vuoden päässä siintävällä uudella mestaruusliigakaudella yhdysvaltalaiseen libero-osaamiseen. Vastaanotto- ja puolustuspelin erikoisnaisena toimii Kerhossa ensi kevääseen asti Brianna Doehrmann.

Kesällä 22 vuotta täyttävä ja 170-senttinen Doehrmann päätti yliopisto-uransa joulukuussa. Hän pelasi ja opiskeli Utah’n yliopistossa, samassa urheilupiireissä maineikkaassa opinahjossa, jossa palloili 20 vuotta sitten suomalaisen koripallon ikoni Hanno Möttölä.

Doehrmann asetti neljässä vuodessa uusiksi yliopiston puolustusennätyksen: 1 646 hyökkäyksen puolustusta 127 ottelussa. Yhdysvalloissa tämä on liberon tärkein tilasto.

– Sanoisin, että olen kentällä periksiantamaton, haltioissani ja keskittynyt, Doehrmann kuvailee itseään kolmella sanalla.

Utah Utes eteni tänä aikana kahdesti 16 parhaan joukkoon Yhdysvaltain yliopistomestaruuskaaviossa. Viime syksyn lopputurnauksessa Utah oli ainoa, joka voitti eriä mestari Stanfordia vastaan.

Yliopistojoukkueen kaikkien aikojen paras kausi päättyi neljännesvälierätappioon 2–3. NCAA:n tasokkaimmassa konferenssissa kolmanneksi sijoittunut Utes olisi voinut mennä jopa päätyyn asti, mutta Doehrmann näkee seikkailun nyt positiivisesti.

– Olen ilman muuta tyytyväinen uraani Utahissa. Kyllähän nuo Sweet 16 (neljännesvälieräkierroksen lempinimi) -muistot ja puolustusennätykset säilyvät. Opin monta arvokasta asiaa elämästä lentopallokentälläkin, sanoo juuri viimeiset kurssinsa päättänyt kinesiologian opiskelija.

Mutta nyt Doehrmannin on aika kokeilla siipiään Euroopan ammattilaiskentillä. Tai sitten, kun lentopallomaailma heräilee koronavirusrajoitusten jälkeen.

Suomeen kalifornialaisella ei ollut mitään kytköksiä ennen kuin Hämeenlinnan päävalmentaja Matteo Pentassuglia otti yhteyttä Doehrmannin tiimiin.

– Ajattelin, että Suomi sopisi erinomaisesti juteltuani Matteon kanssa ja opittuani enemmän Hämeenlinnan lentopallo-ohjelmasta ja Suomen kulttuurista. Tämä on jännittävää, kun tietää, että Hämeenlinna on mitaleista taisteleva joukkue, jonka muutkin jäsenet haluavat voittaa, Doehrmann pohtii.

Libero panostaa nyt täysin lentopalloon.

– Tänä vuonna laitan itseni likoon lentopallon ja yleisen hyvinvointini puolesta. Olen innoissani, että saan nyt pelata ammattilaisena, parantaa peliäni valtavasti ja ottaa oman paikkani joukkueesta.

Pentassuglia vakuutti vielä viikko sitten seuran värväävän pelaajia suomalaiset edellä. Tilanne ei ole kuitenkaan hänen mukaansa juuri muuttunut, vaan Doehrmann oli Kerhon kiikareissa koko kevään.

Hämeen Sanomien tietojen mukaan hänen kanssaan liberovertailussa oli loppumetreillä toinen yhdysvaltalainen, jolla on meriittejä All-American-tähdistöjoukkueista.

– Etsimme liberoja Suomesta ja ulkomailta, mutta lopulta päätös oli vaikea. Meillä oli kaksi hyvää vaihtoehtoa, joiden molempien kanssa vaihdoin ajatuksia. Molemmista minulla oli hyvä tunne, mutta päädyin Briannaan, koska hän on mielestäni määrätietoinen persoona, jolla on monenlaista kokemusta eri systeemeistä. Pentassuglia kertoo.

– Yliopistossa hän edusti vain yhtä koulua, mutta sitä ennen hän vaihtoi joukkuetta useastikin, kun perhe muutti kaupungista toiseen. Hän on näyttänyt nälkänsä oppia ja edetä seuraavalle tasolle. Yliopisto on Yhdysvaltain parhaalla tasolla lentopallossa ja hän oli yksi maan parhaista liberoista. Tämä tausta on varmasti vaikuttanut teknisiin ja taktisiin ratkaisuihin.

Ulkomaalaisvahvistus on lähipäivinä tulossa myös passarin paikalle, mutta Pentassuglia ei halunnut kommentoida tilannetta ennen kuin hänen mieleisensä pelaaja on allekirjoittanut sopimuksen. Tämän pitäisi olla kuitenkin jo viikonlopun asia.

Pelaajien, varsinkin ulkomaalaisten, värväys on Hämeenlinnassa hämmentävän pitkällä ottaen lentopallomaailmassa vallitsevan epätietoisuuden. Moni kansainvälisesti suurikin seura on vaikeuksissa ja myös Lentopallokerhon manageri Ville Kalliomäki on todennut loppukesän olevan otollisinta aikaa pelaajakaappausten tekemiseen.

Myös Doehrmann tiedostaa tilanteen ja kertoo sopimuksen tässä vaiheessa rauhoittavan pelaajaa.

– Ymmärrän kyllä, miksi moni pitkittää sopimuksen allekirjoittamista. Kun tiedän, että seura on sitoutunut minuun ja minä heihin jo nyt, niin se antaa myös motivaatiota työskennellä kovempaa ja valmistautua näyttämään sen sitoutumisen, Doehrmann toteaa.

Se valmistautuminen onkin käynnissä parhaillaan Amerikan länsirannikolla, eikä sitä koronaviruskaan jarruta.

– Virus on iskenyt Yhdysvaltoihin aika rajusti, mutta täällä päin (Etelä-Kaliforniassa) näyttää paljon paremmalta. Uskomme perheeni kanssa, ettei eristys jatku ikuisesti. Itse asiassa se helpotti päätöstä allekirjoittaa, että monessa maassa terveystilanne on paranemaan päin, Doehrmann luottaa. HäSa