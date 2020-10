Lentiskerholle tappio myös Salossa – "LP Viesti on selvästi valmiimpi pelaamaan kuin me"

Hämeenlinnan Lentopallokerho ei onnistunut ottamaan kauden avausvoittoaan vielä keskiviikkona Salossa. Avausottelussaan yhden pisteen 3–2-tappiossa OrPoa vastaan ottanut Lentiskerho kärsi tällä kertaa tappion suoraan kolmessa erässä, kun kotijoukkue LP Viesti oli parempi eräpistein 25–21, 25–22, 26–24. Ottelussa ratkottiin samalla myös Suomen cupin jatkopaikka, eli hämeenlinnalaisten cup-taival päättyi tällä kertaa heti alkuun.

Avauserää hämeenlinnalaiset johtivat vielä erän puolivälin jälkeen 17–19, mutta kotijoukkue nousi rinnalle ja ohi keskipelaaja Anna Czakanin syöttövuorolla. LP Viesti vei erän ratkaisuhetkillä pätkän 7–1 ja pääsi neljän eräpallon tilanteeseen numeroihin 24–20. Lentiskerho selvitti yhden eräpallon, mutta eroa oli liikaa, ja LP Viesti meni erävoittoon 25–21.

Toisessa erässä salolaiset olivat niukasti edellä oikeastaan koko ajan. Erä näytti jo menevän kotijoukkueelle, kun se repäisi itsensä 20–16-johtoon, mutta Lentiskerho nousi vielä kamppailemaan erästä Olena Leonenkon syöttövuorolla. 21–21-tilanteesta LP Viesti kuitenkin repäisi eräpallotilanteeseen ja lopulta erävoittoon, kun hämeenlinnalaiset onnistuivat jälleen vain yhden eräpallon selvittämisessä.

Ottelun päätöserän loppu oli tasaisin. Lentiskerho selvitti yhden ottelupallon ja nousi tilanteeseen 24–24, mutta lopulta kotijoukkueen Iina Andrikopoulun hyökkäyspiste toi Salolle toisen ottelupallon, jonka sama pelaaja ratkaisi torjumalla Lentiskerhon parhaan pistenaisen Leonenkon.

LP Viesti on valmiimpi

Lentopallokerhon päävalmentaja Matteo Pentassuglia muistutti, että lopputulos oli lopulta selvä, vaikka jokainen erätappio olikin pisteiden valossa niukka.

– Lopputulos on kuitenkin 3–0, vaikka ero ei missään erässä ollutkaan suuri. Mielestäni iso ero oli, että LP Viesti on selvästi valmiimpi pelaamaan kuin me. Jokainen näki, että olimme henkisesti valmiita taistelemaan loppuun asti ja yritimme tosissamme viedä ottelua neljänteen eroon. Meillä on vielä tekemistä systeemissämme. Teemme sen kanssa koko ajan töitä, mutta tarvitsemme vielä aikaa, italialainen arvioi.

Hämeenlinnalaiset saivat keskiviikkona kuusikkoonsa ukrainalaisen yleispelaajansa Leonenkon, joka kävi sarja-avauksessa OrPoa vastaan kentällä ainoastaan yhden pallon ajan. LP Viestissä pari vuotta sitten mestaruutta juhlinut lentopalloilija oli joukkueensa tehokkain 19 (+11) pisteellään. Myös Pentassuglia oli tyytyväinen Leonenkon todelliseen ensiesiintymiseen.

– Hän esiintyi hyvin, vaikka onkin ollut kanssamme vain kahdessa harjoituksessa. Sen kyllä voi sanoa, että hän on tärkeä osa joukkuettamme. Hän kuitenkin myös parantaa vielä, kunhan saamme ajettua hänet sisään systeemiimme. Olen kuitenkin tyytyväinen, Pentassuglia kehui.

”Sytyimme hitaasti”

Toiseksi eniten pisteitä Lentiskerholle teki toinen yleispelaaja Emmi Riikilä. Riikilän pistesaldoksi tuli lopulta 12 (+5) pistettä.

– Aloitimme pelin aika hyvin, mutta pelin taso meni liikaa ylös ja alas ottelun aikana. Seuraavissa erissä lämpenimme puolestaan aika hitaasti ja sytyimme vasta erien lopussa, joissa olimme itse asiassa aika hyviäkin. Aloitimme nousun kuitenkin liian myöhään, Riikilä harmitteli.

Lentiskerholle tuli avauserän kääntäneen pisteputken tapaisia notkahduksia myös ensimmäisessä ottelussa OrPoa vastaan. Riikilän mielestä se kertoo paljolti siitä, että kausi on vielä alkutekijöissään.

– Emme ehkä vielä luota tekemiseemme. Sellaisessa kohdassa pitäisi vain pysyä kovana ja olla rauhallisena, eikä ajatella, että kohta vastustaja tulee takaa.

Hämeenlinnalaiset tekivät Salossa kolmeen erään 15 syöttövirhettä. Syötön tarkoituksena on tietenkin pienellä riskilläkin yrittää hajottaa vastustajan vastaanottoa ja vaikeuttaa peliä. Liika on silti liikaa.

– Loppupeleissä virheitä vain tuli, vaikka yritimme saada palloa vain kenttään, yleispelaaja myönsi.

Omaan esitykseensä maajoukkuenainen oli kohtuullisen tyytyväinen, mutta parempaakin on luvassa.

– Ihan ok ja tasainen ottelu. Enemmän voisin tietysti antaa varsinkin syötössä ja torjunnassa, Riikilä arvioi.