Lentiskerhon juniorit odottavat päätöksiä

Suomen Lentopalloliiton hallitus vahvisti perjantaina, että A-, B- ja C-nuorten sijoituspelit ja SM-finaaliturnaukset on mahdollista pelata kesällä ennen elokuun loppua. Liiton kilpailuryhmä jatkaa asian selvittelyä.Hämeenlinnan Lentopallokerhon juniorit saavat näin odotella, mihin ratkaisuihin lopulta päädytään.Seuran B- ja C-tytöt ovat edenneet SM-välieräturnauksiin. B-tytöissä on ollut mukana 80 joukkuetta ja Lentiskerho on jo 20 parhaan joukossa.C-tytöt puolestaan tavoittelisivat…