Lentiskerhon kausi ollut vuoristorataa – poissaolot repivät rivejä

Hämeenlinnan Lentopallokerhon uusi vuosi Mestaruusliigassa on jatkanut syyskauden vuoristoratamaista menoa sekä pisteissä että otteissa pelien sisällä. Useat loukkaantumiset ovat vaikeuttaneet alkukauden pelaamista.

Viime perjantaina kotisalissa Kuortaneen Urheiluopiston nuori joukkue kaatui rutiinilla suoraan erin 3–0, vaikka Lentiskerho ei esittänyt kokonaisuutena mitään huippusuoritusta.

Loppiaismaanantaina Nurmossa kymmenen pistettä sarjataulukossa takana ollut JymyVolley nappasi täydet sarjapisteet tiukan taiston jälkeen myös erin 3–0 (25–22, 25–20, 25–23).

Lentiskerho johti ensimmäistä ja kolmatta erää pistein 21–22, mutta JymyVolley oli ratkaisupalloissa joka erässä pykälän terävämpi ja joulutauolla hankittu yleispelaaja Maddie Haggert (12/+5) säesti hyvin Jody Larsonia (18/+16).

Viime peleissä Lentiskerhon tehoista ovat päävastuun kantaneet myös Nurmossa onnistuneet Emmi Riikilä (15/+11) ja Ivana Jeremic (12/+8).

– Me emme olleet tarpeeksi kovia, vastustaja pelasi paremmin. En odottanut helppoa peliä, mutta Jymy tuli todella kovaa. Oma pelini oli ihan ok, mutta olisin voinut auttaa enemmän joukkuetta, jotta olisimme saavuttaneet voiton, Riikilä summasi liigan tiedotteessa.

Nurmossa Lentiskerho oli matkassa vain yhdeksän pelaajan voimin ja kokoonpanosta puuttui edelleen muun muassa Victoria Michel Tosi, joka on Argentiinan maajoukkueen matkassa olympiakarsinnoissa.

Vastaanottoprosentti (42) oli Lentiskerholla parempi kuin JymyVolleylla (28), mutta hyökkäysprosenteissa nurmolaiset olivat selkeästi edellä (51–36), samoin torjuntapisteissä.

– Me teimme pelin vaikeaksi ja se oli ongelma. Me emme halunneet voittoa. Nurmo pelasi ihan normaalin pelin, mutta me teimme ottelusta itsellemme vaikean, Lentiskerhon päävalmentaja Matteo Pentassuglia harmitteli.

JymyVolleyn päävalmentaja Kari Tuomela oli tyytyväinen.

– Hämeenlinnalla ei ollut paras päivä. Katsoin heidän pelinsä Kuortanetta vastaan ja siellä he olivat kolme kertaa parempia. Me pelasimme pallot loppuun ja tapoimme ne hyvin. Koko joukkue taisteli ja halusimme voittaa tämän pelin, Tuomela korosti.

Kuudentena sarjassa oleva Lentiskerho on pääosin hävinnyt edellään oleville joukkueille keskinäiset ottelut, mutta voittanut sarjataulukossa takana olevat. Neljässä viime ottelussa on kuitenkin tullut kaksi tappiota kolmesta myös takana oleville joukkueille.