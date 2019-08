Lentiskerhon Kylmäaho, Riikilä ja Kokkonen EM-joukkueeseen

Hämeenlinnan Lentopallokerhon passari Katja Kylmäaho sekä yleispelaajat Suvi Kokkonen ja Emmi Riikilä on valittu naisten EM-kisoihin Turkkiin matkaavaan Suomen 14 pelaajan maajoukkueeseen. Kisat pelataan Turkissa, Puolassa, Unkarissa ja Slovakiassa 23....

Hämeenlinnan Lentopallokerhon passari Katja Kylmäaho sekä yleispelaajat Suvi Kokkonen ja Emmi Riikilä on valittu naisten EM-kisoihin Turkkiin matkaavaan Suomen 14 pelaajan maajoukkueeseen. Kisat pelataan Turkissa, Puolassa, Unkarissa ja Slovakiassa 23. elokuuta–8. syyskuuta.Kylmäaho lähtee EM-kisoihin 36 maaottelun kokemuksella, ja Kokkosella on takana jo 55 maaottelua. Riikilä pelaa puolestaan ensimmäistä kesää naisten maajoukkueessa. Hänellä on tilastoissaan yhdeksän…