Lentopallokerho huomioi tarkasti turvallisuuden kotiotteluissaan – Loimua-areena jaettu kolmeen lohkoon

Hämeenlinnan Lentopallokerho ottaa koronaviruspandemian vuoksi katsojien ja muiden toimijoiden turvallisuuden ottelutapahtumissaan tarkasti huomioon. Seura on suunnitellut yhdessä useiden massatapahtumien turvallisuusjärjestelyistä vastaavan Ville Ketosen kanssa tarkat turvajärjestelyt Mestaruusliigan otteluihinsa.

Hämeenlinnalaisseuran kotihalli Loimua-areena on jaettu tämän kauden lentopallo-otteluissa kolmeen lohkoon. Jokaiseen lohkoon on erillinen sisäänkäynti. Lohkoilla on myös oma kahvionsa ja wc-tilansa. Suunnitelman tarkoituksena on taata se, että seura pystyy mahdollistamaan yli 500 hengen tapahtuman järjestämisen aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan. Lohkosta toiseen ei ole ottelutapahtuman aikana tai ennen ja jälkeen kulkua.

Erilliset palvelut

A-lohkon katsomo sijaitsee Loimua-areenan toisessa kerroksessa, ja sinne on käynti hallin takaa jalkapallokenttien puolelta, josta pääsee rappusia pitkin yläkäytävälle. Myös lohkon palvelut sijaitsevat yläkerran alueella, eikä sieltä ole pääsyä areenan alakerran yleisötiloihin. Yläkerran katsomoon on mahdollista ottaa noin 100 katsojaa joka toiselle penkille istuen. A-lohkon paikat on varattu Lentopallokerhon kausikorttilaisille.

B-lohkon katsomoon kuljetaan normaalisti areenan pääovista. Lohkon katsojien käytössä on alakerran kahvio ja wc-tilat. B-lohkon kahteen eri katsomoon mahtuu noin 240 katsojaa joka toiselle penkille istuen. B-lohkosta ei ole kulkua areenan yläkertaan tai C-lohkon puolelle.

C-lohkon katsomoon, joka sijaitsee Loimua-areenan parkkipaikan puoleisella sivulla, mahtuu noin 500 katsojaa joka toisella tuolilla istuen. Katsomon sisäänkäynti on heti areenan Säästöpankki-areenan puoleisessa kulmassa olevista normaalisti varauloskäynteinä toimivista ovista. C-lohkolle rakennetaan erillinen kahvio, ja katsojat käyttävät erikseen osoitettujen pukuhuoneiden wc-tiloja.

Pelaajat ja yleisö erilllään