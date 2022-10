Lentopallokerho pääsee kotiavauksessaan testaamaan uudistuneen mestarin tason – "Ihan nollista lähdetään liikkeelle"

Viime viikonloppuna naisten Mestaruusliigan sarja-avauksensa LiigaPlokia vastaan hävinnyt Hämeenlinnan Lentopallokerho pääsee perjantaina esiintymään ensimmäistä kertaa tällä kaudella kotisaliinsa. Vastus on heti kivikova, sillä Loimua-areenaan saapuu hallitseva mestari kuusamolainen Pölkky.

Kotijoukkueen passari Jenna Ylivainio tietää, että perjantaina on luvassa kova vääntö Mestaruusliigan sarjapisteistä.

– Odotan innolla, että pääsemme pelaamaan ensimmäistä kertaa kotonakin tällä kaudella. Edessä on varmasti kovatasoinen ottelu. Pölkyllä on kova joukkue, jolla on voitto alla. Se sai siitä varmasti paljon lisää itseluottamusta. Uskon kyllä, että mekin pääsemme pelaamaan rennommin, kun alla on jo kauden ensimmäinen peli, hämeenlinnalaisten oma kasvatti arvioi.

Kuusamo kaatoi sarja-avauksessaan viime kevään loppuotteluvastustajansa LP Kangasalan numeroin 3–0 (25–21, 25–16, 25–21).

Pakka meni Kuusamossa uusiksi

Kuusamossa puhalsivat seurahistorian ensimmäisen mestaruuden jälkeen muutoksen tuulet, sillä joukkue meni kultajuhlien jälkeen käytännössä kokonaan uusiksi. Kultamitalisteista on mukana enää mainion kauden pelannut libero Sanna Häkkinen. Joukkueen valmennus on pysynyt samana eli Pölkyn päävalmentajana on edelleen tuplamestaruuden seuralle luotsannut kreikkalainen Gotsis Sotiris.

– Olemme katsoneet videolta, millaista hyökkääjää on vastaan tulossa. Ne on niitä perusasioita, joita aina katsotaankin. Kuusamo on tosiaan aika paljon muuttunut viime kaudesta ja vastassa on oikeastaan ihan eri joukkue kuin aiemmin. Ihan nollista lähdetään liikkeelle, Ylivainio sanoo.

Kangasalaa vastaan joukkueen tehokkaimmat olivat 11 pisteen Breana Runnels ja Julia Azevedo.

Kuusamolaisten riveissä pelaa tällä kaudella Lentopallokerholle tuttu pelaaja Bettina Yli-Sissala, joka muutti muutaman Hämeenlinnassa vietetyn kauden jälkeen Koillismaalle. Yli-Sissala pelasi avauskierroksella koko ottelun ja teki kolmessa erässä kahdella ässäsyötöllä ja kolmella onnistuneella hyökkäyksellä viisi pistettä.

– Bettinalta tulee kovaa syöttöä ja satasen hyökkäystä, joita lähdemme kaivamaan ylös, passari suunnittelee.

Pölkyn paitaa kantaa tällä kaudella myös Hämeenlinnassa aikanaan mestaruuden passannut Katja Kylmäaho, joka siirtyi Kuusamoon kauden päätteeksi monen LP Kangasalassa viettämänsä vuoden jälkeen. Kylmäaho pyöritti uuden seuransa peliä sarja-avauksessa koko ottelun ajan.

– Kova vääntö on luvassa silläkin saralla. Katja on kokenut pelaaja, joka on pelannut monessa joukkueessa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hänellä on kyllä kokemusta.

Virhemäärää pienemmäksi

Lentopallokerho pääsi sarja-avauksessaan pisteenkin makuun, vaikka joukkue kärsikin Pihtiputaalla 3–2-tappion. Toisinkin ottelussa olisi voinut käydä, mutta virheiden määrä maksoi hämeenlinnalaisvieraille tappioerissä tällä kertaa kalliisti.

– Meille jäi ottelusta varmasti paljon hampaankoloon, kun hävisimme. Pelissä oli kuitenkin paljon myös hyviä juttuja. Virheiden määrä on juuri se asia, josta meidän pitää pystyä karsimaan tähän otteluun, että saamme kaivettua erävoittoja ja sitä kautta myös koko ottelusta voiton.

Hämeenlinnan Lentopallokerhon ja Kuusamon Pölkyn välinen ottelu pelataan perjantaina Hämeenlinnan Loimua-areenassa. Ottelu alkaa kello 18.30.