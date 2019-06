Lentopallokerho pelaa ensi kaudella CEV Cupissa – “Tärkeä asia pelaajakehitykselle”

Kuusi suomalaisjoukkuetta osallistuu kaudella 2019–20 lentopallon eurocupeihin. Arvonnat suoritetaan 26. kesäkuuta, jolloin arvotaan Mestarien liigan kolmen ensimmäisen ns. karsintakierroksen otteluparit sekä CEV:n että Challenge Cupin kaaviot.

Mestarien liigan paikan saivat kauden 2018–19 Mestaruusliigan voittajat eli VaLePa Sastamala Tampere miehissä ja LP Viesti naisissa, joka on ensimmäisenä joukkueena varalla suoraan lohkovaiheeseen.

CEV Cupiin osallistuu takaportin kautta naisten Mestaruusliigan hopeajoukkue Hämeenlinnan Lentopallokerho. Koska cup-voittaja Oriveden Ponnistus luopui paikastaan, paikka lankesi Hämeenlinnaan, joka kykeni sen ottamaan vastaan. Miesten CEV Cupiin osallistuu miesten nelonen Savo Volley.

– Toivomme, että pääsemme suoraan toiselle kierrokselle. Rankingimme Euroopassa on kuitenkin kohtuullisen korkea. Meillä on hyvät olosuhteet ja kokemukset isompienkin tapahtumien järjestämisestä, joten selviämme kyllä tästäkin, Hämeenlinnan Lentopallokerhon manageri Ville Kalliomäki sanoo.

Challenge Cupissa puolestaan nähdään suomalaisittain tällä kertaa vain naisjoukkueita – liigakolmonen Pölkky Kuusamo sekä kuudenneksi sijoittunut europelien ensikertalainen LP Vampula.

Syy joidenkin suomalaisjoukkueiden kieltäytymisiin eurocup-paikoista on Kalliomäen mukaan taloudellinen. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadut avustukset eivät riitä kattamaan kaikkia europeleistä aiheutuvia kustannuksia matkustuksista, tuomareiden lennättämisestä ja teknisistä vaatimuksista alkaen.

– En ole asiasta varma, mutta on ehkä koettu, että taloudellinen panostus vie enemmän kuin antaa. Olen laskeskellut että ainoastaan yhden kierroksen kustannukset ovat noin 9200 euroa avustusten jälkeen – se pitäisi sitten kattaa yhteistyökumppanien ja lipputulojen avulla. Se on iso raha ja siksi monelle seuralle tekemätön paikka, Kalliomäki luonnehtii.

Viime kaudella naisten Mestarien liigan sarjamaksu oli 25 000 euroa.

– Siitä kulusta ei tänä vuonna tarvitse murehtia, Kalliomäki sanoo.

Hämeenlinnassa halutaan Kalliomäen mukaan osallistua aktiivisesti europeleihin sen vuoksi, että Lentopallokerhossa pyritään taloudellisten uhkien sijaan näkemään pelaajakehityksellisiä mahdollisuuksia.

– Me näemme, että talouspanostus ei ole pelkkä menoerä vaan että se on satsaus nuoriin suomalaisiin pelaajiin. Hämeenlinnaan tullaan pelaamaan siksi, että täällä on mahdollisuus kehittyä ja laadukkaan valmennuksen lisäksi europelit ovat siihen tärkeä väylä. Uskon siihen ja niin olen perustellut sen myös hallituksellemme aiemmin – ja perustelen sitä myös niin jatkossa, Kalliomäki sanoo.

Kalliomäki nostaa esimerkeiksi väitteensä tueksi Emmi Riikilän ja Julia Porsangerin nimet. Molemmat nousivat Hämeenlinnassa kantamaan myös maajoukkuepaitaa.