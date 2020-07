Lentopallokerholle kovapomppuinen laituri Yhdysvalloista – Mestaruusliigajoukkue käytännössä valmis

Hämeenlinnan Lentopallokerho vahvistuu ensi kaudeksi yhdysvaltalaisella laitahyökkääjällä Alyse Wallace-Fordilla.

23-vuotias yleispelaaja aloittaa toisen ammattilaiskautensa Euroopassa. Wallace-Ford aloitti Saksan pääsarjan Rote Raben Vilsbiburgissa, ennen kuin sopimus purettiin polvivamman jälkeen jo syyskaudella. Helmikuussa hän siirtyi Puerto Ricon Valencianas de Juncosiin.

Puerto Ricon keväällä pelattava kausi keskeytettiin koronaviruspandemian takia reilun 10 kierroksen jälkeen, joten Wallace-Ford sai etsiä jälleen uutta seuraa. Sellainen löytyi lopulta Suomesta.

– Yksi tavoitteeni alkavalle kaudelle on, että saan oikeasti pelata kauden loppuun, Wallace-Ford naurahtaa.

– Palasin Saksasta kotiin polven tähystysleikkauksen jälkeen ja sain tilaisuuden mennä Puerto Ricoon pelaamaan. Se oli hauskaa, pelin taso oli korkea. Pelejä oli 2–3 per viikko, eli enemmän pelattiin kuin harjoiteltiin. Sitten korona iski ja taas piti palata kotiin, kalifornialainen tarinoi.

Wallace-Fordilla on mittaa 178 senttiä, mutta hänen lyöntikorkeudekseen on ilmoitettu kunnioitettavat 315 senttimetriä. Lentopallokerhon päävalmentaja Matteo Pentassuglia on tyytyväinen saatuaan atleettisen jenkin joukkueeseensa.

– Hän on varsinainen korkeushyppääjä ja älykäs pelaaja. Hän hyökkää vahvasti korkeista ja nopeista palloista, Pentassuglia kuvailee.

– Uskoakseni olen myös hyvä joukkuepelaaja. Yksi asia, mistä on jo Matteon kanssa puhuttu kehityskohteena, on, että vastaanottoon tulisi lisää varmuutta, Wallace-Ford täydentää.

Hämeenlinnan managerin Ville Kalliomäen mukaan Lentopallokerho on tarkkaillut Wallace-Fordia jo parin vuoden ajan. Hän pelasi samassa yliopistojoukkueessa Arizonan osavaltionyliopistossa kuin Lentiskerhon viimevuotiset vahvistukset Ivana Jeremic ja Oluoma Okaro.

– Saimme vihiä myös (entiseltä passariltamme) Chloe Collinsilta. Hän olisi saattanut tulla jo viime talvena, mutta halusi tehdä opintonsa loppuun, Kalliomäki kertoo.

– Kyllä hänen lyöntikorkeutensa ja -voimansa ainakin meille riittävät, kerhopomo virnistää.

Wallace-Ford sai myös positiivista tietoa seurasta entisiltä pelitovereiltaan.

– Uskon, että olen hyvässä paikassa, sillä kaverinikin pitivät Hämeenlinnasta. Toistaiseksi minut on toivotettu hyvin tervetulleeksi, ja haluan todella työskennellä seuran henkilöstön kanssa, koska heillä on jo minulle hyvä suunnitelma, Wallace-Ford toteaa.

Lentopallokerhon liigajoukkue aloitti maanantaina harjoittelun pienimuotoisesti ilman ulkomaalaisvahvistuksia. Koko joukkueen on määrä olla kasassa 10. elokuuta, kunhan amerikkalaiset Wallace-Ford ja Brianna Doehrmann sekä italialaispassari Erica di Maulo saadaan maahan ja testeihin.

Seitsikko näyttää tällä hetkellä olevan kasassa. Pelaajia on liigaringissä 11, eli ei juuri yhtään ylimääräistä, mutta tällä hetkellä Kerholla ei ole Pentassuglian mukaan hakua päällä yhdellekään pelipaikalle.

Myös Kalliomäen mielestä joukkue on käytännössä valmis. Todennäköisin seuraava vahvistus on kakkoslibero, mutta jos kansainvälisen tason suomalaisia jää vapaaksi muilla pelipaikoilla, ei seura käännä selkäänsä.

– Ajatuksena meillä oli 12 pelaajan joukkue. Menemme tässä vaiheessa yhdellä liberolla. Katsotaan toki, mitä maailmalla tapahtuu. Viime vuoteen verrattuna meillä on ainakin olemassa yleispelaajia ja keskipelaajia. Haluamme myös jatkaa yhteistyötä (Ykkössarjan) Helsinki-Volleyn kanssa, Kalliomäki selvittää.

Hämeenlinnan on tarkoitus avata mestaruusliigakautensa 2. lokakuuta. HäSa