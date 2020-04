Lentopallokerho vahvistui 19-vuotiaalla keskipelaajalla – "Nuori ja lahjakas"

Hämeenlinnan Lentopallokerho on värvännyt joukkueeseensa 19-vuotiaan Bettina Yli-Sissalan keskipelaajaosastolleen. Yli-Sissala on Alajärven Ankkureiden kasvatti ja hän on urallaan pelannut Kuortaneen Urheiluopiston joukkueessa sekä Nurmon Jymyssä ja viime kaudella Kuusamon Pölkyssä. Yli-Sissalalla on kokemusta myös nuorten maajoukkuepeleistä.

– Hän on nuori ja lahjakas pelaaja, jolta odotamme läpimurtoa ensi kaudella. Bettina on yksi niistä lahjakkaista suomalaisnuorista, joita meille on tulossa, Lentopallokerhon manageri Ville Kalliomäki kertoo.

– Hänestä voi kehittyä kovatasoinen naisten keskipelaaja aina maajoukkueeseen saakka. Parhaat vuodet ovat vasta edessäpäin, joten parin vuoden päästä nähdään mihin rahkeet riittävät.

Yli-Sissala kertoo kuulleensa Lentopallokerhon organisaatiosta, päävalmentaja Matteo Pentassugliasta ja tämän valmennusryhmästä hyvää, mikä teki siirrosta houkuttelevan.

– Olen kuullut, että asiat organisaatiossa hoituvat kuten on luvattu. Matteo on tekninen valmentaja ja hän kiinnittää tekniikkaan huomiota. Se kiinnosti minua, Yli-Sissala sanoo.

Koronavirusaikana Yli-Sissala on pyrkinyt pitämään kunnostaa perusulkourheilulla juosten kestävyyslenkkejä. Kotoa löytyvät myös levytankoja ja painoja, jolla punttiharjoittelua on suoritettu.

Tulevaisuudessa Yli-Sissala pyrkii kehittämään pelaajana itseään niin paljon kuin on mahdollista.

– Pelaajana kaikkia taitoja on kehitettävä tasaisesti, mutta kenties hyökkäämisessä löytyy eniten kehitettävää.

Manageri Kalliomäen mukaan Lentopallokerhon joukkueen rakentaminen sujuu koronakriisistä huolimatta aikataulussa.

– Käytännössä ulkomaalaispelaajia vaille alkaa joukkue olla valmis ja runko tulee olemaan suomalainen. Pelaajauutisia on luvassa lisää tasaiseen tahtiin, kunhan saadaan asioita järjestykseen, Kalliomäki sanoo.

Kalliomäen mukaan Lentopallokerhon on elettävä taloustilanteen mukaisesti. Joukkueen nuorennusleikkaus on osin tietoista ja osin tilanteen sanelemaa.

– Uusiudumme tässä tilanteessa ehkä enemmän kuin oli ajatus. Se on selvää, että mihin on ennen ollut varaa, nyt ei ole. Niin se on kaikilla muillakin, Kalliomäki luonnehtii.