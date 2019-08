Lentopallon 50-vuotisjuhlaturnaus pelattiin Ilvesmajalla

Hämeenlinnan Ilveksen lentopallon 50-vuotisjuhlaturnaus pelattiin perjantaina perinteiseen tapaan Alajärven rannalla Ilvesmajalla, joka vihittiin käyttöön vuonna 1968.

– Vuonna 1970 aloitettiin, pari ensimmäistä turnausta pelattiin Kuivansillan kentällä ja sen jälkeen täällä. Laajimmillaan mukana oli 24 joukkuetta eri vankiloiden henkilökunnista ja myös virolaisia oli mukana. Silloin pelattiin viidellä kentällä, muistelee Ilveksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja monitoimimies Esko Aaltonen .

Hän on itse pelannut turnauksessa 47 kertaa. Kaksi kertaa lonkka ja tänä vuonna polvi ovat estäneet urheilumiehen osallistumisen pelihommiin.

– Aiemmin sai tulla pelaamaan työajalla ja vankiloiden bussit olivat käytössä, mutta nyt käytäntöjä on tiukennettu ja nämä edut ovat poistuneet. Se on näkynyt joukkueiden määrässä. Samanlainen kehitys on ollut puulaakiurheilussa.

Juhlaturnaus pelattiin viiden joukkueen voimin yksinkertaisena sarjana eli kaikille joukkueille tuli neljä ottelua.

Mestariksi takoi Hämeenlinnan vankilan joukkue, joka kukisti kakkoseksi sijoittuneen Team Aaltosen keskinäisessä taistossa erin 2–0 (25–11, 25–19).

Seuraavina olivat Poliisit, Kylmäkosken vankila ja Vankisairaala.

Esko Aaltosen kanssa turnausta organoivat Ilveksen nykyinen puheenjohtaja Anne Salmi ja lentopallojaoston vetäjä Jari Mäkelä .

– Taso oli aikanaan todella kova näissä turnauksissa, kerran mukana oli muun muassa kolme maajoukkuepelaajaa. Rikosseuraamuslaitos järjestää valtakunnallisia vankiloiden SM-kisoja ja tänä vuonna Hämeenlinna voitti lentopallomestaruuden, Mäkelä kertoo.