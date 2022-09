Liiga otti aikalisän lisenssimenettelyssä – Liigaan ei tule uusia joukkueita kaudella 2023–24

Venäläisvetoisessa KHL-jääkiekkoliigassa lähes kahdeksan vuotta 2014–22 seikkaillut Jokerit joutuu hautaamaan haaveet pikaisesta paluusta kotimaiseen Liigaan. Liiga tiedotti torstaina, ettei se myönnä uusia lisenssejä kaudeksi 2023–24, jota helsinkiläinen Jokerit on tähyillyt pääsarjapaluunsa ajankohdaksi.

Jokerien ohella Kiekko-Espoo on ilmoittanut kiinnostuksestaan hakea lisenssiä Liigaan, Kiekko-Espoo kaudeksi 2024–25.

Jääkiekon SM-liiga Oy:n osakkaat kokoontuivat maanantaina arvioimaan tilannetta. Osakkaat päättivät yksimielisesti rauhoittaa tilanteen toistaiseksi.

– Osakkaat katsovat, että heillä on vallitsevissa olosuhteissa tarve ja velvollisuus suojella sekä Liigan että suomalaisen huippujääkiekkoilun intressejä, liigahallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertoi tiedotteessa.

Aikalisä on tarpeen

Julkinen keskustelu on koskenut lähes yksinomaan Helsingin Jokereita ja kautta 2023–24, mutta taustalla on ollut aktiivisena myös toisenlainen hanke. Kyseessä on Kiekko-Espoon vuonna 2017 käynnistämä projekti palata pääsarjaan.

– Kiekko-Espoo ja Jokerit ovat toisistaan erillisiä tapauksia. Kiekko-Espoon tähtäin on kaudessa 2024–25, ja sen osalta Liiga haluaa säilyttää avoimen asenteen. Espoo on tehnyt paljon työtä vuosien ajan saavuttaakseen haluamansa, Hiltunen huomautti.

Liigan teettämän analyysin tulokset ohjasivat osakkaita siihen suuntaan, että aikalisä lisenssiasiassa on tarpeen.

Nykyisin 15 joukkueen Liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki peräänkuuluttaa selkeyttä.

– Me arvostamme sitä, että asiat etenevät täsmällisesti ja avoimesti. Ja toki tämä antaa meille myös aikaa entisestään vahvistaa omia toimintamallejamme ja varautua tulevaan mahdollisimman huolellisesti, Kivimäki sanoi.

Mestis-polkua pitkin Liigaan

Mahdollisen uuden Liiga-seuran elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi Liiga ohjaa kaikki uutta liigalisenssiä tavoittelevat organisaatiot ensin hakeutumaan Mestikseen.

Asiaan liittyvät kohdat löytyvät Liigan ja Jääkiekkoliiton välisestä sopimuksesta. Siinä liigapaikkaa hakevan seuran on jo ennen liigalisenssihakemuksen jättämistä pitänyt osoittaa toimintansa olevan taloudellisesti kannattavaa ja urheiluosaamisen riittävän lähellä liigatasoa Liigassa menestymiseksi.

– Me yksinkertaisesti haluamme konkreettisia näyttöjä siitä, että mahdollinen uusi organisaatio kykenee toimimaan pääsarjan vaatimalla tasolla, Liigan toimitusjohtaja Kivimäki korosti.