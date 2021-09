LiigaExtra: Ryan Johnston on HPK:n alakerran tärkeä pilari, jolta odotetaan myös tehopisteitä ja isoa vastuuta myös ylivoimapelissä

HPK:ssa pelaa ensi kaudella viisi kanadalaista. Yksi heistä on Ryan Johnston, jolla on ensi kaudella isossa roolissa HPK:n puolustuksessa. Vastuuta tulee paljon sekä tasakentällisin että ylivoimalla.

HPK:n kanadalaispuolustaja Ryan Johnston on pelaamissaan harjoitusotteluissa ehtinyt näyttää, että häneltä voidaan odottaa kauden aikana paljon. Kärkipuolustajaksi Hämeenlinnaan hankittua 29-vuotiasta ontariolaista seuran ja kannattajien isot odotukset miellyttävät.

– Sehän on vain hyvä asia ja kertoo siitä, että minua arvostetaan korkealle ja uskotaan, että voin auttaa joukkuetta sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan. Se on myös tarkoitukseni. Yritän olla luottamuksen arvoinen ja auttaa meitä voittamaan niin paljon kuin mahdollista, Johnston sanoo.

178-senttinen Johnston on kiekollinen ja peliä tekevä puolustaja, jota on jäähallilta kantautuneissa puheissa verrattu myös vuoden 2006 suomenmestarijoukkueessa pelanneen yhdysvaltalaiseen David Schneideriin . Johnston avaa peliä laadukkaasti ja näkee älykkäänä kiekkoilijana kentän hyvin. Johnston uskoo itsekin tuovansa Kerhoon kiekollista osaamista.

– Mielestäni osaan yleensä tehdä oikean ratkaisun, jonka avulla pääsemme omalta alueeltamme pois ja pääsemme pelaamaan mahdollisimman paljon hyökkäyspäässä. Olen kuitenkin tietysti ensisijaisesti puolustaja, joten yritän olla puolustuspäässä luotettava ennen kuin autan joukkuetta hyökkäyspelissä.

Johnston on todennäköisesti tärkeä pelaaja myös HPK:n ylivoimapelissä. Erikoistilanteiden pitääkin kanadalaisen mukaan olla hyvässä kunnossa heti kauden alkuhetkillä.

– Ylivoima on tärkeä osa jääkiekkoa niin kuin on alivoimakin. Erikoistilanteet voivat olla ratkaiseva ero voiton ja tappion välillä, jos olemme esimerkiksi maalin perässä tai tasatilanteessa. Yritän auttaa joukkuetta ylivoimallakin monella eri tavalla, joko tarjoamalla muille pelaajille mahdollisimman hyvän paikan tehdä maali tai onnistua itse.

Johnston ei ole ensimmäistä kertaa pelaamassa Euroopan sarjoissa. Hän on kiekkoillut Ruotsin SHL-liigassa Luulajassa ja Morassa, Sveitsissä Luganossa ja viime kaudella Saksan pääsarjassa Iserlohnin paidassa. Euroopan sarjat sopivat Johnstonin mielestä hyvin hänen pelityylilleen.

– Isompi kaukalo mahdollistaa liikkuvan pelin. Minulla on kokemusta erilaisista sarjoista, joista jokaisesta olen ottanut jotain mukaan peliini. Kokemuksen myötä myös pelityyli kypsyy ja ymmärrät, miten sinun kannattaa pelata. Sveitsissä pelityyli oli hyvin erilainen verrattuna Ruotsiin tai Saksaan, ja jokaisella sarjalla on ollut merkityksensä siinä, millaiseksi pelaajaksi olen kehittynyt, puolustaja analysoi.

Suomen liigaa hän pitää muutaman harjoitusottelun perusteella työteliäänä sarjana.

– Jokaisessa liigassa on loistavia pelaajia. Täällä tehdään paljon töitä. Sveitsissä pelattiin ehkä vähän puolustavammin, kun täällä peli on vähän samanlaista kuin Ruotsissa. Tasoltaan Suomen liiga on mielestäni ihan yhtä hyvä kuin muutkin sarjat.

Mitään yllätyksiä suomalainen tai kerholainen pelityyli ei ole Johnstonille tarjonnut.

– Olen jutellut aika paljon täällä aikaisemmin pelanneiden kavereiden kanssa, joten minulla oli jo etukäteen aika hyvä kuva siitä mitä odottaa ja miten valmennusjohto Suomessa työskentelee.

Puolustaja on ollut tyytyväinen siihen, miten hän on päässyt sisään uuteen joukkueeseensa ja myös joukkueen valmistautuminen kauteen on Johnstonin mukaan sujunut hyvin.

– On aina erilainen tilanne tulla mukaan uuteen joukkueeseen varsinkin ulkomailla, kun et puhu samaa kieltä. Suomalaiset ovat kuitenkin erittäin hyviä puhumaan englantia, joten tänne oli helppo tulla mukaan. Ihmiset ottivat täällä hyvin vastaan ja se on tehnyt kaikesta aika paljon yksinkertaisempaa. Sekä kaukalon sisälle että sen ulkopuolelle liittyvistä asioista on mutkatonta puhua kaikkien kanssa, Johnston kehuu.

