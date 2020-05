Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja tietää nostavansa ratkaisuillaan tunnemyrskyjä – "Kaikkia miellyttävää päätöstä ei ole olemassakaan"

Hämeenlinnalainen Sampo Liusjärvi, 40, on asianajaja, varatuomari ja perustamansa yrityksen Arguendo Oy:n osakas. Suuri yleisö tuntee hänet kuitenkin parhaiten Liigan kurinpitotehtävistä, jossa hän on työskennellyt pian 10 vuotta syksystä 2010 alkaen.

Liusjärven kiinnostus jääkiekkoa kohtaan lähti aikoinaan korttelikiekosta ja kaupunginosapeleistä 7-vuotiaana ekaluokkalaisena.

Pelaajaura vei HPK:ssa lopulta A-junioreihin saakka pelaten samassa joukkueessa kuin esimerkiksi entinen NHL-hyökkääjä Antti Miettinen ja mestarivalmentaja Antti Pennanen.

Sitten koitti hetki, jolloin oli valittava opiskelujen ja peliuran välillä.

– Pääsin Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskeleman ja totesin, että valitsen opiskelun kuin pelaaja-ammatin tavoittelun. Muutama ystäväni oli lähtenyt Turkuun opiskelemaan ja se tuntui houkuttelevalta paikalta, josta voisi saada hyvän ammatin, Liusjärvi muistelee.

Opiskelujensa aikana jääkiekko ei hävinnyt kiinnostusten kohteiden joukosta. Hän seurasi mielenkiinnolla Kiekko-Espoossa urallaan pelanneen juristi Jarmo Muukkosen tekemisiä Liigan kurinpitäjänä opiskelijana ja jääkiekon kuluttajana.

– 2010 kesällä luin iltapäivälehdestä, että Muukkonen olisi lopettamassa niissä tehtävissä seitsemän vuoden jälkeen. Liigan silloinen toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen kommentoi, että he hakevat uutta kurinpitäjää, Liusjärvi kertaa.

– Ajattelin, että siinä on tehtävä jossa kiekkotaustaani ja juristin osaamista voisi yhdistää mielekkäästi. Päätin hakea työtä ja laitoin hakemuksen sisään.

Liusjärvi kysyi tuntemiltaan hämeenlinnalaisilta kiekkoihmisiltä, voisiko hänellä olla mahdollisuuksia ja sai positiivista signaalia.

– Treffasimme sitten liigajohdosta Vuorisen ja Arto I. Järvelän kanssa ja siitä asiat lähtivät kulkemaan eteenpäin.

Huomion määrä kasvanut eksponentiaalisesti

Kymmenen vuoden aikana Liusjärvi on nähnyt kurinpitäjän näkövinkkelistä lajin muutosta.

Liusjärven aikana kaikki liigaottelut ovat tulleet televisiosta tai suoratoistopalveluista ja sosiaalinen media on tullut mukaan kuvioihin, jonka seurauksena myös kurinpitoa kohtaan tullut kritiikki on kasvanut moninkertaiseksi. Kiistanalaisia tilanteita päästään seuramaan monesta eri kanavasta tarkemmin kuin koskaan ennen.

– Kyseenalaisten tilanteiden näyttäminen ja esimerkiksi kurinpitopäätöksistä kirjoittaminen ja puhuminen on kasvanut merkittävästi. Aiemmin monet tilanteet jäivät vain hallissa paikan päällä olevien katsojien arvioitavaksi aikana, jolloin somea tai muita julkaisukanavia kuin yksi ottelu Hockey Nightista ei oikeastaan ollut, Liusjärvi toteaa.

Kasvanut huomio päätösten ympärillä ei kuitenkaan ole Liusjärven mukaan ohjannut hänen päätöksiään, vaikka se usein nousee kurinpitoa kohtaan nousevaksi argumentiksi arvostelussa esiin.

– Ei ympäröivällä kohinalla voi eikä saa olla vaikutusta. Ensimmäisestä kaudesta alkaen opin, että kaikkia miellyttävää päätöstä ei ole olemassakaan. Teki päätöksen sitten mihin suuntaan tahansa, joku osapuoli on aina tyytymätön, Liusjärvi pohtii.

Liusjärven mukaan myös kurinpidon saatavilla olevien kuvakulmien ja kurinpitoon tarvittavien videoleikkeiden kuvanlaatu on parantunut huomattavasti vuosien varrella.

– Mitä paremmin näkee sen, mitä tilanteissa tapahtuu, sitä parempi. Telian ja tilannehuoneen mukaantulon myötä on tullut viimeisin kehitysloikka. Aina tilanteisiin liittyy kuitenkin jonkin verran tulkintaa miten pelaaja kunkin tilanteen pelasi, mutta teknisten asioiden kehittyminen auttaa monessa suhteessa.

Kurinpitodelegaatiosta ollut pelko osoittautui turhaksi

Viime vuosina Liusjärvi ei ole enää päättänyt yksin kurinpitopäätöksistä vaan Liigassa toimii kurinpitodelegaatio. Kurinpitodelegaatiossa toimii Liusjärven lisäksi Robert Bützow, Tuomas Pöyhönen, Pekka Saarenheimo, Kai Tervonen ja Markku Tuominen.

Päätökset tehdään Liusjärven mukaan nyt enemmistön kannalla. Liusjärvi sanoo, että ryhmä osallistuu jokaiseen kurinpitopäätökseen.

– Kaikki antavat tässä ryhmässä oman näkemyksensä, kun käymme tilanteita läpi. Aluksi kun kuulin, että tällainen malli tulee, olin aiemmin yksin päätöksiä tehneenä odottavalla kannalla kunnes päätöksiä alettiin tehdä ryhmässä, Liusjärvi muistelee.

– Syntyi kauhukuva siitä, että jos porukka ajattelee kovin eri tavalla jääkiekosta, päätöksenteosta ei tule mitään. Se osoittautui vääräksi peloksi, ryhmä on tehnyt hyvin päätöksiä yhdessä ja sisäinen kommunikaatio delegaatiossa on toiminut hyvin.

Liusjärvi sanoo hyväksyvänsä, sen että hänen päätöksensä nostavat tunteita pintaan ja se altistaa hänet rajullekin kritiikille yhdessä jääkiekon epäkiitollisimmassa tehtävässä.

– Nykyään on aika sisäänrakennettu ymmärrys, että täydellisen päätöksen, jonka kaikki allekirjoittavat, on mahdotonta tehdä. Omissa ajatuksissa on kuitenkin oltava selkeä linja, jonka pohjalta päätöksiä tehdään. Se on ainoa kestävä tie.

– Kritiikin näen periaatteessa olevan hyvästä. Joskus aikaan saadaan hyvää keskustelua, mutta usein kritiikissä ei kuitenkaan päästä oikealle tasolle. Tarkoitan sitä, että arvostellaan vain lopputulosta, mutta se miksi kritisoidaan, jää usein perustelematta. Se on yksi syy, miksi kurinpitopäätökset pyritään kirjoittamaan hyvin perusteellisesti.

Tunnustustakin tulee

Mutta miksi lakimies, joka ei välttämättä tarvitsisi hyvän toimeentulon takaamiseksi tehdä kurinpitäjän hommia, haluaa toimia tehtävässä, jossa altistuu jääkiekkoväen kusitolpaksi?

Liusjärvi kertoo, että halu toimia jääkiekon parissa on yksi merkittävä syy.

Kuukausitasolla Liusjärvi sanoo, että työaikaa kuluu 20-30 tuntia riippuen kurinpidon käsittelyyn tulevien tapausten määrästä.

– Se on yksi toimeksianto muiden juristina tehtävien töiden ohella. Se vie aikaa, eikä sitä talkoomielessä voi oikein suorittaa. Kiinnostus jääkiekkoa kohtaan on korkealla tasolla. Koen nämä tehtävät mielenkiintoiseksi, muuten en niitä tekisi, Liusjärvi perustelee.

– Valtaosa seurajohtajista ymmärtää, että tämä ei ole maailman helpoin tehtävä ja antaa myös tunnustusta työlle, vaikka omalle seuralle tulisi sanktioita. Sisäisesti seuraväen keskuudessa en koe olevani mitenkään kusitolppana, vaikka julkisesti tilanne voi näyttäytyä toisella tavalla.

Päähän kohdistuneet taklaukset puhuttaneet

Jääkiekon pää- ja aivovammat ovat nousseet yhdeksi jääkiekon suurimmaksi ongelmaksi julkista keskustelua seuraamalla.

Liusjärvi näkee, että kurinpidolla on osansa päähän kohdistuneiden taklausten kitkemisellä sanktioiden kovuutta määrittämällä – mutta vain osansa.

– Jääkiekkoon kuuluu kontaktit, taklaukset ja kamppailut. Useimmiten viime kauden tilanteissa oli kyse myös siitä, että suuri osa oli tyypillisiä jääkiekkoon kuuluvista taklaustilanteista, jossa oli kyse ajoituksen pienestä epäonnistumisesta ja taklaus on osunut vartalon lisäksi päähän, Liusjärvi sanoo.

– Niin kauan kun säännöt sallivat pelitilannetaklauksia, voivat ajoitukset olla pielessä. Kauheaan isoon rooliin päähän kohdistuneiden taklausten kitkemisessä en kurinpidon toimintaa siksi näe.

Taklauskohu nostatti myrskyn

Liigan hallitus päätti joulukuussa 2019, että kurinpitomenettelyssä ottelurangaistuksen arvoisiksi päähän kohdistuvista taklauksista annetaaan vähintään viiden ottelun pelikielto. Kurinpitodelegaatio ei kuitenkaan ollut Liusjärven mukaan tässä päätöksenteossa mukana.

– Se päätös tuli yllättäen ja muodosti päätösten jälkeisten rangaistuksien mittaamisen haastavaksi. Taustalla oli kuitenkin ajatus siitä, että aiemmin kaudella ottelurangaistukseen johtaneista päähän kohdistuneista taklauksista oli annettu minimissään kolmen ottelun mittaisia pelikieltoja, nyt asteikko nousi kaksi pykälää, Liusjärvi avaa.

– Ongelmaksi tuli se, että alkukaudella ei ollut ns. lieviä tapauksia ja kun lievimmät tuomiot olivatkin viiden pelin mittasia, uuden asteikon soveltaminen oli haastavaa.

Kurinpitäjän uransa suurimmista kohuista puhuttaessa, Liusjärvelle muistuu mieleen Jokereriden Markus Nordlundin taklaus Ville Peltosta kohtaan, joka johti lopulta – liigahallituksen puuttuessa peliin – kahden ottelun pelikieltoon ja silloisen kurinpitoryhmän erottamiseen, vaikka Liusjärvi näki tilanteen puhtaana taklauksena.

– Se oli aikanaan iso myrsky. Silloin olin sitä mieltä, että se ei ole pelikiellon arvoinen taklaus, mutta liigahallitus teki oman ratkaisunsa.

”Onnistumistani on parempi muiden arvioida”

Kritiikkiä on vuosien varrella tullut, mutta miten Liusjärvi itse kokee onnistuneensa kurinpitäjän tehtävissä?

– Onnistumistani on parempi muiden arvioida. Juristina pidän onnistumisena sitä, että Liigan kurinpitopäätökset ovat 10 kauden aikana vain yhtä lukuun ottamatta pysyneet voimassa urheilun oikeusturvalautakunnassa, jonne niistä voi valittaa. Se valvoo, että noudatetaan Liigan omia sääntöjä ja perusoikeuksia. Se ainutkin muuttunut lautakunnan päätös on erikoinen enkä ole lautakunnan päätöksestä samaa mieltä, Liusjärvi toteaa.

Kun pian 10 vuotta kurinpitotehtäviä on takana, kiinnostaisivatko Liusjärveä mahdollisesti myös muut jääkiekkoon liittyvät pestit?

Esimerkiksi jääkiekon pelaajayhdistys etsii uutta toiminnanjohtajaa, jonka tehtävissä edellytetään jääkiekon tuntemusta myös tehtävää sivuavaa lainsäädäntöä kuten suomalaiseen sosiaali- ja vakuutusturvaan, vahingonkorvauslainsäädäntöön, työsopimusoikeuteen ja työehtosopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.