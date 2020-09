Liigan puheenjohtaja kysyi miksi jääkiekkoilijat ovat karanteenissa, mutta pääministeri Sanna Marin ei – johtajaylilääkäriltä yksiselitteinen vastaus

Jääkiekon SM-liiga Oy:n puheenjohtaja Heikki Hiltunen kysyi yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä miksi Sanna Marin saa negatiivisen koronatestin jälkeen palata töihin, mutta ammattiaan harjoittavat jääkiekkoilijat joutuvat jatkamaan 14 vuorokauden karanteenia. Twiitti on kerännyt yli 600 tykkäystä.

Karanteenikriteerit ovat noussut jääkiekkoväen keskuudessa tapetille, kun Mikkelin Jukureissa on todettu yhteensä 22 koronavirustartuntaa, HPK:ssa 9 – yksi liigajoukkueessa ja kahdeksan U20-joukkueessa – sekä KooKoon U20-joukkueessa yhteensä seitsemän tartuntaa. HPK:n liigajoukkue on asetettu karanteenin 21. syyskuuta saakka.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoo, että Hiltusen kysymykseen löytyy selkeä vastaus tartuntautilaista.

– Näissä kahdessa tapauksessa on se ero, että pääministerin kohdalla kyse oli mahdollisesta eikä todennetusta altistumisesta – kuten esimerkiksi HPK:n joukkueessa on ollut. Mahdollisen altistumisen kohdalla voi olla esimerkiksi kyseessä se, että altistumisen aiheuttaneella henkilöllä ei ole todettukaan koronavirusta tai altistus on arvioitu hyvin vähäiseksi ja siksi hän on voinut palata töihin, Järvelä sanoo.

– On hyvin yksiselitteistä, että jos ihminen on ollut esimerkiksi 15 minuuttia samassa huoneessa lähietäisyydellä positiiviseksi todetun henkilön kanssa, on silloin määrättävä tartuntatautilain edellyttämään karanteeniin.

Järvelä muistuttaa, että tartuntatautilain kohdalla kyse ei ole arviokysymyksestä vaan karanteenimääräyksiin on tarkat kriteerit – vaikka niissä on ollut kansalaisten ja nyt myös jääkiekkojohtajien keskuudessa epäselvyyttä.

– Olisi virkavelvollisuuden rikkomista, mikäli tartuntatautilääkäri ei asettaisi todennetun koronavirustartunnalle altistunutta henkilöä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Jos pääministeri Marinin mahdollinen altistuminen olisi ollut todennettu altistus, myös pääministeri olisi asetettu karanteeniin, Järvelä alleviivaa.