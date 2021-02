Liigan yleisöttömyys lisännyt kotivoittoja ja vähentänyt maaleja – Ainakin tilastojen valossa

Jääkiekon Liiga on tahkonnut pelejään eteenpäin ilman yleisöä nyt jo parin kuukauden ajan, ja pian ollaan jo tilanteessa, jossa pelejä on takana yhtä paljon faneitta kuin fanien kanssa. STT tutki, onko yleisön puuttuminen näkynyt jollain lailla sarjan ja sen joukkueiden tilastoissa.

Yleissummauksena voi todeta, että erityisen silmiinpistäviä eroja ei ole ilmaantunut tänä parin kuukauden ajanjaksona. Jotain kuitenkin on havaittavissa, toki pienessä mittakaavassa: kotijoukkueet voittavat hienoisesti enemmän ilman yleisöä, ja maalien määrä ottelua kohden on vähentynyt.

Kotivoittoprosentti oli yleisön kanssa 54,3, ilman yleisöä se on 55,6. Mitätön ero siis kokonaisuutena, mutta tietyillä joukkueilla erot ovat selkeämpiä: Ässillä prosentit ovat 50 ja 100, HIFK:lla 50 ja 88, KooKoolla 56 ja 75, TPS:llä 50 ja 67. Päinvastaiseen suuntaan on vajonnut etenkin Ilves: 78 ja 33.

Pisteitä per peli nostaneita kahden kuukauden aikana ovat etenkin Ässät (+0,5), Tappara (+0,44), TPS (+0,41), KooKoo (+0,4) ja HIFK (+0,32). Ilves on tässäkin ottavana osapuolena: laskua keskiarvosta 2,21 lukemaan 1,0.

KooKoon valmentaja Jussi Ahokas naurahtaa kysymykseen, pelaako joukkue paremmin ilman yleisöä?

– Ei. Kyllä me mielellämme pelattaisiin yleisön kanssa! Meillä on ollut hyvä jakso, ja sitten kun yleisö saa taas tulla, niin on oltava mahdollisimman hyviä, jotta kansa haluaa tulla peleihin, Ahokas tiivistää.

Omat haasteensa tämä tämänhetkinen ”normaali” totta kai on tuonut.

– Yleisö tuo peleihin latauksensa. Nyt sitä latausta on pitänyt tehdä joukkueessa yhdessä, mutta kyllä me pystytään pelaamaan toisillemme, Ahokas miettii fiiliksen rakennusta tyhjyyttään kaikuvissa halleissa.

0,65 juhlaa vähemmän ottelussa

Maalit liigapeleissä ovat yleisöttä jääneet 89 prosenttiin siitä, mitä nähtiin yleisön kanssa. Joulukuun 2. päivään asti keskiarvo oli ilman voittolaukauskisojen ”ylimääräisiä” maaleja 5,7 per peli, ja joulukuun 16. päivästä lähtien pelaajat ovat keskenään juhlineet 5,05 kertaa per peli.

Joukkueittain eniten nousua maalimäärässä on Tapparalla, joka on nostanut keskiarvonsa lukemasta 3,1 lukuun 3,8. Hieman nousua, poiketen tuosta sarjan yleisestä laskusuunnasta, on myös KooKoolla (+0,4), Ässillä (+0,3) ja TPS:llä (+0,2). Miinuksella on tässäkin tilastossa eniten Ilves, 1,7 maalia per ottelu.

Myös Lukon maalitahti on yleisöttä laskenut: 4,3:sta 2,7:een. Sarjakärki on toki lukinnut oman maalinsa entistä tiiviimmin ilman yleisön pauhua: lähes maalilla per peli 2,1:stä 1,2:een. Eniten puolustus on parantunut Ässillä, lukemasta 3,9 keskiarvoon 2,5.

”Ei saa tunnetta samalla lailla”

Jos ei tilastoissa ole valtavaa muutosta suuntaan jos toiseenkaan, on yleisöttömyys ollut iso asia itse kiekkonäytelmien pääosanesittäjille.

– Yleisfiilikseen se vaikuttaa tosi paljon. Ei saa tunnetta samalla lailla, se tulee kuin itsestään enemmän silloin, kun on yleisöä, tiivistää Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt pelaajilta kuullun palautteen yleisön puuttumisesta.

Tunnelma jäällä pelien aikana on luonnollisesti joltisenkin aavemainen.

– Mutta jos vaihtoehtona on se, ettei pelata ollenkaan, niin parempi näin että pelataan, Ramstedt kuvaa pelaajien mietteitä.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa yleisöttömyys on ehkä yllättäen näkynyt siinä, että vierasvoittoja on tullut normaalia enemmän. Liigassa kotivoittaminen on kuitenkin jopa hienoisesti noussut. Yleisö on toki erittäin tärkeä osa kotietua, mutta kiekkoilijan pääkoppaan vaikuttaa moni muukin asia: oma pukuhuone, oma jää, omat maalit, kaiken kaikkiaan siis omat, tutut kuviot.

– Totta kai yleisöstä saa tsemppiä, mutta tärkeää ovat myös nuo stabiilit olosuhteet, sellaiset joissa harjoitellaan päivittäin. Ja onhan se toki kääntäen niinkin, että yleisö voi luoda paineen, jos peli ei rullaa. Kuten klisee kuuluu: vieraissa ei tarvitse miellyttää ketään, Ramstedt pohtii.

Kokenut kiekkoilija, lähes 600 liigapeliä pelannut Ramstedt arvelee vielä maalien vähentymiseen yksinkertaisen ja niin loogisen selityksen: jäähyjä tulee tyhjässä hallissa vähemmän. Se tunne, kun ei ole ihan niin täysissä.

– Niin, mistäköhän tuo maalien vähentyminen johtuu? Ehkä kyse on jäähyjen määrästä, tunne jäällä on maltillisempi ja kakkosia (kahden minuutin jäähyjä) on vähemmän.

Ja vaikka yleisön puute on kaikkinensa ikävää, on asialla kultareunustakin.

– Se mikä ainakin on vähentynyt, on päähän kohdistuvat taklaukset. Se on positiivinen asia, Ramstedt sanoo.