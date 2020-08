Linna Rugby Club herättelee pelitoimintaa – Paluu 1. divisioonaan sujunut oppirahoja maksellen

Hämeenlinnan rugbyn lippulaiva Linna Rugby Club on vuoden hiljaiselon jälkeen herättelemässä edustusjoukkuettaan. LRC pelaa elo–syyskuussa lyhyen, koronatauon takia vain kolmen kierroksen mittaisen runkosarjan 1. divisioonan länsilohkossa.

Kaksi ensimmäistä peliä Linna on hävinnyt selvästi, ensin avauskierroksella Porille 10–52 ja viimeksi lauantain kotiottelussaan Espoolle 12–32.

Jäljellä on enää syyskuun 5. päivä pelattava Tampere-kotiottelu, jonka jälkeen Linnan ohjelmassa on vain harjoittelua. Ovi välieriin sulkeutui Espoo-tappion myötä.

Kyse onkin enemmän juuri toiminnan käynnistämisestä uudelleen sen jälkeen, kun Linna joutui luopumaan sarjasta viime vuonna pelaajapulan takia. Moni LRC:n taannoisen SM-sarjajoukkueen runkopelaajista lopetti pelaamisen tuolloin.

– Pelaajavirta joukkueeseen ei ollut yhtä voimakas, kuin mitä joukkueesta jäi pois. Meillä oli äijiä, mutta kun amatööriurheilusta puhutaan, emme saaneet aina sovittua joukkueellista pelipäiville. Kausi jäi väliin, mutta tälle kaudelle saimme rekrytoitua uusia pelaajia, LRC:tä vuodesta 2017 pelaamisen ohessa valmentanut Pete Pitkämäki taustoittaa.

– Harjoittelimme kyllä viime vuonna ja otimme uusia ukkoja sisään, vaikkemme pelanneetkaan. Onnistuimme siinä sen verran, että pääsimme takaisin pelikentille. Joukkue on nuorentunut keski-iältään kolmekymppisestä noin 25-vuotiaaksi. Nyt herättelemme pelitoimintaa ja koetamme päästä rekrytoimaan HAMKin opiskelijavirrasta lisää pelaajia.

Tämän kauden LRC:n edustusjoukkue on varsinainen keräilyerä SM- ja divisioonatason rugbyjermuja. Pelaajista Jens Willadsen, Tuomas Mehtiö, Jarno Suoja ja Pitkämäki ovat kokeneet SM-sarjankin siellä viimeksi vuonna 2017 pelanneen LRC:n kanssa. Ensimmäisen vuoden rugbypelaajia on viisi.

Lisäksi joukkueeseen kuuluu yhteensä seitsemän sarjapaikastaan luopuneen Seinäjoen pelaajaa sekä lainamiehiä Jyväskylän ja Kuopion SM-sarjajoukkueista. Linna RC on tämän kesän SM-sarjaan nousseen Kuopion farmiseura. Pitkämäki ja Henrik Nuotio ovat puolestaan käyneet pelaamassa pääsarjaa.

– Löimme hynttyyt yhteen Seinäjoen kanssa, niin saimme täyden pakan (15 pelaajaa kentällä ja kahdeksan penkillä) peleihin, Pitkämäki kertoo.

Koko joukkue ei ole harjoitellut yhdessä kertaakaan. Hämeenlinnalaisvoimin Linnan miehet harjoittelevat yhdessä kahdesti viikossa, minkä lisäksi monen ohjelmaan kuuluu crossfitiä yhteistyökumppanin salilla. Kaksi ensimmäistä ottelua on mennyt tutustuessa.

– Seinäjoki–Hämeenlinna-väliä on paha lähteä ajelemaan arkityöläisenä, joten seinäjokelaiset treenaavat omassa porukassaan. Käymme läpi kuvioita WhatsAppilla ja muuta, mutta oikeastaan pääsemme vasta pelipäivänä korjaamaan virheitä. Kun kaksi peliä on nyt treenattu, niin kolmanteen saamme varmaan pikkuasiat etenemään, Pitkämäki uskoo.

Etulinjassa itse pelaavan Pitkämäen mukaan joukkueen yhteisharjoittelun puute ja kokemattomuus ovat heijastuneet pelin rakenteen puutteeseen.

– Eivät vastustajamme ole olleet joukkueina kummempia, mutta kun pelissä on rakennetta, ja pitää palloa, sillä voittaa. Pelisuunnitelmat pitää käydä joukkueena läpi niin, että kaikki ymmärtävät roolinsa kentällä. Laji vaatii vähän erilaista oppimista kuin jalkapallo tai jääkiekko.

Naisten puolella linnalaiset pelaavat tänä kesänä SM-sarjaa, jossa joukkue otti ensimmäisen voittonsakin neljään vuoteen reilu viikko sitten. Joukkue on tosin Linnan ja helsinkiläisen Warriorsin yhteinen ja esiintyy sarjassa Warriorsin tunnuksin.

Linnasta joukkueessa on viisi pelaajaa. WaLi-kutsumanimellä pelaava ryhmä tuo hämäläispuolta esiin pelaamalla tulevan lauantain Helsinki-kotipelin Kaurialassa.

– Joukkue harjoittelee yhdessä, välillä Helsingissä ja välillä täälläpäin. Hienoa, että saadaan yksi pelikin Hämeenlinnaan tällä kaudella, Linna Rugby Clubin puheenjohtaja Emma Kokkonen toteaa.

Seiskarugbyn eli rugby sevensin SM-talvisarjassa ehdittiin pelata vain yksi turnaus, mutta siinä WaLi oli kolmas.

Linna Rugbyn naiset pelaavat todennäköisesti ensi vuonnakin Warriorsin väreissä.

– Tälle kaudelle oma joukkue ei ainakaan ollut realismia. Yhteistyökuvio on toiminut hyvin ja yhteishenki on hyvä. Suomessa on muutenkin vähän naispelaajia kilpailutoimintaan, mutta tavoitteemme on, että SM-tasolla pelataan joskus hämeenlinnalaista naisrugbya, Kokkonen julistaa.

Tällä hetkellä naisilla ei ole 15 pelaajan rugby unionissa alasarjoja.

Myös juniorijoukkue on ollut LRC:n pidemmän ajan tavoite jo vuosia. Vieläkään sellaista ei ole.

– Miehissä meillä on se joukkueellinen pelaajia, mutta uusia mahtuisi sinnekin. Muutama rohkea onkin tällä kaudella tullut sinne pelaamaan ensimmäiset pelinsä. Junioritoiminnan käynnistäminen on kirjattu toimintasuunnitelmaammekin, eli pyrkimyksemme on saada myös nuorempia mukaan, Kokkonen vakuuttaa.

LRC on valmentautunut itsenäisesti pelaajien johdolla siitä asti, kun Ray Dickson suuntasi Viron maajoukkueluotsiksi SM-kauden 2016 jälkeen. Pitkämäen tukena miehiä valmentaa maajoukkueessakin pelannut linkki Suoja.