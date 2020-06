Lisää italialaisverta valmennukseen – Lentopallokerho löysi Matteo Pentassuglialle aisaparin

Hämeenlinnan Lentopallokerhon valmennustiimi vahvistuu italialaisella Mattia Minellillä. Minellin, 26, toimenkuva Lentopallokerhon valmennustiimissä on sama kuin Hämeenlinnasta maisemaa vaihtaneella Fabio Collinalla viime kaudella. Minelli siis tuo apuja esimerkiksi video- ja tilastomiehenä ja nuorten valmentajana.

Bolognan yliopistossa urheilutieteitä opiskeleva Minelli työskenteli samantyyppisissä tehtävissä viime kaudella Italian Serie A3:n Virtus Volley Fanossa.

Lentopallokerhon päävalmentaja Matteo Pentassuglia vakuuttui Minellin osaamisesta työhaastatteluun liittyvien keskustelujen kautta.

– Sain käsityksen, että hänellä on paljon tietotaitoa scoutingista, tilastoinnista ja monista muista asioista. Syntyi kuva innovatiivisesta valmentajasta. Hän osoitti, että tapa, jolla hän tekee työtä, on korkeatasoista, Pentassuglia kertoo.

– Hän on valmentaja, joka haluaa kehittyä ja omaa kovan työmoraalin. Hänestä välittyi sellainen intohimon taso, jota haluan ympärilleni. Hän on kaveri, joka ei lepää, kunnes työt on tehty. Lisäksi saimme hänestä hyvää palautetta.

”Tässä on kaveri, jonka haluamme”

Minelli löytyi Pentassuglian italialaiskontaktien kautta.

– Sain kolmen kontaktin yhteystiedot ja ensimmäiseksi soitin hänelle. Soitin muillekin, mutta jo Minellin kanssa keskustellessa syntyi vaikutelma, että tässä on kaveri jonka haluamme.

Pentassuglia uskoo, että Minelli voi tuoda uusia kehittäviä asioita seuran videoiden ja tilastojen hyödyntämiseen.

– Tilastoinnissa on tärkeää ymmärtää, että numerot ovat yksi asia, jotka ovat yhteydessä siihen mitä näemme videolla. Mutta numerot eivät kerro kaikkea, jos ei ymmärrä, mitä ne kertovat.

Manageri Ville Kalliomäki kokee, että Lentopallokerho saa Minellistä tuliterää italialaista valmennustietotaitoa.

– Satun tuntemaan henkilön, jonka valmennusopissa tämä kaveri on ollut viimeiset neljä vuotta. Daniele Capriotti antoi hänestä hyvät lausunnot, jotka kuulemma sopii meidän kulttuuriin ja tapaan työskennellä. Hän tuntee tasan tarkkaan tämän seuran toimintatavat, Kalliomäki suitsuttaa.

”Olemme valmiita selviämään tulevista haasteista”

Pentassuglia kertoo, että korona on aiheuttanut omaa epävarmuuttaan myös Lentopallokerhossa. Katseet on kuitenkin siirretty niihin asioihin, joihin seurassa voidaan vaikuttaa.

– Olen sanonut monta kertaa, että olen onnekas, että voin työskennellä Hämeenlinnassa ja sanon sen nyt uudestaan, Pentassuglia aloittaa.

– Meillä oli Villen kanssa välillä hetkiä, jolloin olimme huolissamme tulevasta, mutta päätimme nopeasti, että emme enää puhu ongelmista – vaan siitä, miten voimme tehdä parhaamme niissä olosuhteissa mitkä ne tulevat myöhemmin sitten olemaankaan.

– Olemme valmiita selviämään tulevista haasteista, vaikka tilanne ei olekaan helppo.

Tyytyväinen hankintoihin

Päävalmentaja kokee, että Lentopallokerhossa on hyvä tilanne materiaalin suhteen. Pentassuglia uskoo ulkomaalaishankintojen, eli italialaispassari Erica DiMaulon ja yhdysvaltalaislibero Brianna Doehrmannin olevan laadukkaita, mutta näkee, että myös kotimaisten pelaajien hankinnoissa on onnistuttu.

– Olemme onnekkaita, että saimme ne pelaajat, joita todella halusimme. Olen tyytyväinen joukkueesta, joka meillä on tällä hetkellä kasassa, Pentassuglia sanoo.

– Joukkueeseen saattaa kuitenkin vielä tulla 1-2 pelaajaa lisää. Se on kuitenkin toistaiseksi auki.

Nälkää jäi ensi kauteen

Pentassuglia kokee, että koronaviruspandemian keskeyttämä kausi 2019–20 Naisten Mestaruusliigassa oli opettavainen. Vaisun kauden alun jälkeen, Lentopallokerhon osakekurssi lähti kuitenkin räjähdysmäisesti nousuun.

Niin räjähdysmäiseen, että Pentassugliaa jäi korpeamaan, että kausi jäi kesken.

– Saimme hyvää oppia miten käsitellä vaikeita tilanteita ja miten niistä noustaan. Olen aivan varma, että olimme valmiita voittamaan mestaruuden, Pentassuglia paukuttaa.