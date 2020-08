Lohkokärki haki pisteet Janalta – "Kaveri vaan oli hyvä"

Turengin Kansanpuistossa kohtasivat Ykköspesiksen A-lohkon sarjataulukon ääripäät, kun Janakkalan Jana emännöi sarjakärki Roihua.

Jana oli kahdessa edellisessä ottelussaan noussut pois nollakerhosta ja saalistanut uuden pelinjohdon Sanimaria Selingon ja Fanni Kanervan johdolla neljä pistettä.

Puolentoista viikon pelitauon jälkeen Jana ei pystynyt sarjakärkeä kukistamaan, vaan pisteet matkasivat Helsinkiin lukemin 0–2 (0–9, 4–6).

Kaksijakoinen ottelu

Janalta kotiottelu 210 katsojan edessä oli kaksijakoinen.

Avausjakso oli vieraiden juhlaa ja hyvien lyöntien sekä neljän vapaataipaleen myötä Roihu karkasi jo kahdessa vuoroparissa. Koko jakson kolmostilanteet se vei 14–1.

Janan ainoa kolmostilanne tuli viimeisen vuoron tasoittavalla ajolähdössä, joka kuitenkin kuivui kokoon.

Pirteänä tauolta

Tauolta kentälle palasi pirteä kotijoukkue ja heti ensimmäiseen vuoroon viiden kolmostilanteen avulla Jana sai kaksi juoksua. Ensin ykköspalkittu Taru Ala-Tuuhonen kotiutti hyvin edenneen Emma Heikkilän ja heti perään ajolähtötilanteessa Marjukka Mäkinen pääsi vapaataipaleella kotipesään.

Harhaheiton turvin Ida-Sofia Lehto vei Janan vielä 3–2-johtoon, mutta Roihu kuittasi Peppi Tuomisen (1+0/4) kunnarilla tyhjään kenttään ja karkasi sitten johtoon.

Janan kavennusjuoksun löi ajolähtötilanteesta jokeri Krista Matikainen kotiuttamalla Terhi Mantilan.

Koko ottelun kolmostilanteet menivät Roihulle 24–8 ja kärkilyöntiprosentit 58–46.

– Hyvällä hengellä tulimme taas peliin ja ulkopeli ei lässähtänyt, vaikka alussa oli ongelmia. Joukkueella on kova luotto lukkariimme ja hän paransikin jo ensimmäisen jakson lopussa hienosti. Ulkopelimme oli ihan hyvää, mutta lyönneistä puuttui huolellisuus, summasi Janan pelinjohtaja Selinko.

– Tauolla muutimme hieman lyöntijärjestystä ja kävimme läpi lyöntiratkaisuja. Painotimme, että peliin pitää saada omat hyvät suoritukset ja täydellä teholla. Meille annettiin mahdollisuus tulla peliin mukaan ja toisella jaksolla olimmekin hyvin mukana. Kaveri vaan oli hyvä.

Roihulla kovat tavoitteet

Roihu lähti kauteen kovin tavoittein ja on hyvässä vauhdissa niitä kohti.

– Kauden alussa joukkue asetti tavoitteeksi lohkovoiton ja nousun superiin ja se edelleen on tavoitteemme. Mutta peli kerrallaan edetään, pudotuspelit ovat sitten lopulta pienestä kiinni, tuumasi Roihun pelinjohtaja Tommi Nevala.

– Tänään meiltä puuttui pari avainpelaajaa ja se näkyi otteissamme. Pelaamisemme oli vaihtelevaa, emmekä pystyneet parhaimpaamme, mutta se riitti nyt. Kunhan vaan joukkue pysyy terveenä, niin kaikki on mahdollista.

Janan riveissä oli keskiviikkona kaksi pelaajaa Mynämäen superpesisringistä, mutta Iida Järvinen puuttui kokoonpanosta.

Uudelle pelinjohdolle ottelu oli kolmas ja ensi lauantaina Kansanpuistoon tulee vieraaksi Espoon Pesis, joka on kaksi pistettä Janan edellä.