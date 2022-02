Los Angeles Rams rynnisti toiseen Super Bowl -mestaruuteen – Cincinnati Bengals taipui lukemin 23–20

Los Angeles Rams on voittanut amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -mestaruuden kotikentällään. Cincinnati Bengals taipui lukemin 23–20.

Rams rynnisti voittoon viime hetkillä Cooper Kuppin touchdownin myötä. Kuppin ratkaiseva onnistuminen nähtiin, kun pelikellossa oli jäljellä enää minuutti ja 25 sekuntia.

Cincinnati oli karannut ottelun ensimmäisellä puoliskolla 20–13-johtoon, mutta Los Angeles onnistui runnomaan takaisin ohiolaisten rinnalle Aaron Donaldin johtaman tiukan puolustuspelin avulla.

– Olen niin ylpeä tästä joukkueesta, Los Angelesin pelinrakentaja Matthew Stafford sanoi.

Staffordin mukaan sunnuntainen ottelu heijasteli joukkueen kulunutta kautta, jossa on ollut ylä- ja alamäkiä.

– Olemme kova joukkue. Saavuimme myöhässä ja hoidimme homman kotiin, hän kuvailee kalifornialaisten kovaa loppukiriä.

Super Bowl järjestettiin 56. kerran. Tällä kertaa NFL-liigan loppuottelu pelattiin Kalifornian Inglewoodissa.

Super Bowlissa kohtaavat aina pudotuspelien jälkeen AFC- ja NFC-lohkojen voittajat. Cincinnati pudotti liigan AFC-lohkon loppuottelussa yllättäen Super Bowlista Kansas City Chiefsin. Los Angeles taas kukisti NFC-lohkon finaalissa San Francisco 49ersin.

Aiemmin St. Louisissa pelannut Rams on voittanut Super Bowlin kerran aiemmin ja pelannut loppuottelussa neljästi aiemmin.

Bengalsille finaali oli kolmas, eikä joukkue ole koskaan voittanut NFL:n mestaruutta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hiphop-kuninkaalliset veivät huomion väliajalla

Superbowl-sunnuntaina huomion varastaa usein itse ottelun sijaan väliaikashow. Tänä vuonna väliaikashow oli täynnä hiphop-kuninkaallisia, kun lavalle asteli Dr. Dre entisten suojattiensa Snoop Doggin, Mary J. Bligen ja Eminemin kanssa. Lavalla nähtiin myös räppärit 50 Cent ja Kendrick Lamar.

Vuosituhannen vaihteen hittejä vilisseen väliaikashow’n aikana kuultiin muun muassa kappaleet The Next Episode, Family Affairs, In Da Club sekä Tupac Shakur -tribuuttina versio edesmenneen räppärin vuoden 1995 kappaleesta California Love.

Eminem päätti Oscar-palkinnonkin voittaneen Lose Yourself -kappaleensa polvistumiseen, viitaten eleellä entisen NFL-pelinrakentaja Colin Kaepernickin takavuosien ihmisoikeusprotesteihin.

San Francisco 49ersissa pelannut Kaepernick aloitti protestiaallon laskeutumalla toisen polvensa varaan, kun Yhdysvaltain kansallislaulua soitettiin ennen pelejä vuonna 2016. Hänen tarkoituksenaan oli vastustaa rasismia ja poliisivälivaltaa.

Eleet aiheuttivat paljon kuohuntaa ja saivat tuen lisäksi myös kritiikkiä. Kaepernick ei tuon kauden jälkeen saanut jatkosopimusta.

Kaepernickin tuomitsi aikoinaan rajusti muun muassa Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump. Vuonna 2020 Trump tosin käänsi kelkkansa ja oli sitä mieltä, että Kaepernickin pitäisi saada uusi mahdollisuus NFL-liigassa.