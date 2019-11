Lukko tarjoili Antti Pennasen HPK-päävalmentajakauden rumimman tappion – "Loppu lässähti"

Ilta Raumalla jäi HPK:n kannalta historiaan – kiusallisessa mielessä.

HPK nimittäin koki 6–1 -kylvetyksen myötä Antti Pennasen kaudella 2016–17 alkaneen päävalmentajajakson suurinumeroisimman tappion. Kertaakaan aikaisemmin ei HPK ole päävalmentaja Pennasen johdolla hävinnyt viidellä maalilla Liigan runkosarjassa.

– Alku oli kohtuullinen, mutta maalinedustalla olimme perässä ja Lukko teki siitä maaleja. Voittamisesta kun puhutaan, ne ovat tärkeitä asioita, joissa on pakko terästäytyä. Kolmanteen saatiin pieni kiri, mutta loppu lässähti, Pennanen sanoi.

HPK on päästänyt tällä kaudella jo 64 maalia omiin, joka on Liigassa viidenneksi eniten. Viime mestaruuskauden runkosarjassa HPK päästi maaleja Liigan toiseksi vähiten.

Mistä se johtuu?

– Ailahtelevaisuudesta. On ollut iltoja, jolloin ei mene montaa maalia omiin, mutta sitten tulee iltoja jolloin menee liian helppoja maaleja. Välillä syy on henkinen tila, välillä taktiikka, välillä pelaajien kyvyt. Varmasti tuossa, kun maalinedustoilta tehdään maaleja, on yksi syy, Pennanen arvioi.

Lukko avasi tulen avauserässä, kun ruotsalaisvahvistus Ponthus Westerholm ohjasi Robin Pressin toimittaman laukauksen maaliin ensi kertaa ohi Joona Voutilaisen . Hetkeä aiemmin Miro Ruokonen oli päässyt läpiajosta yrittämään maalintekoa, mutta ampui ohi.

Lukko sai iskettyä maalin toisen erän lopussa jo toistamiseen Justin Danforthin sivaltaessa kiekon maaliin. Tilannetta tarkastettiin videolta, mutta tuomio ei muuttunut ja Lukko pääsi kahden maalin etulyöntiasemasta toiseen erään.

Lukon ykkösketju Kristian Pospisil –Justin Danforth–Ponthus Westerholm värkkäsi jo kolmannen maalin tasakentin, kun ennen HPK-ottelua kahdeksan ottelun maalittomassa putkessa ollut Danforth viimeisteli jo illan toisen maalinsa toisessa erässä – ja Lukko siirtyi jo 3–0 -johtoon.

Kolmannessa erässä HPK sai lievää lohtua aiemmin kaksi kertaa rangaistusaition penkkiä kuluttaneen Tommi Tikan 3–1 -kavennusosumasta.

Se ei kuitenkaan lämmittänyt kauan, sillä Westerholm siirsi Lukon ylivoimalla jo 4–1 -johtoon. Säestystä tuli nopeasti, kun Jonne Tammela karkasi maalintekoon alle minuutti myöhemmin.

Vajaa kolme minuuttia ennen loppua Tarmo Reunanen latasi ottelun loppulukemiksi vielä 6–1.

Pennanen luonnehti ottelun lehdistötilaisuudessa, että HPK:lla ei ottelun edetessä ollut ”mitään jakoa” Lukolle.

Millaisen palautteen Pennanen sitten antoi sukeltaneelle miehistölleen?

– En käynyt enää pelin jälkeen puhumassa joukkueelle. Ottelun aikana annettiin jo palautetta. Sanomiset oli siinä kohtaa sanottu, Pennanen sanoi.

Maalivahtipeliä Pennanen ei kuitenkaan lähtenyt sormella osoittamaan.

– Vaikka Vode olisi seissyt päällään, emme olisi voittaneet. Tämä käsitellään nopeasti ja jatketaan sitten Ilves-peliin. Parantaa pitää.