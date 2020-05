Luolajasta kajahtaa! Lentopallon vanha suomenmestari palaa ensi kaudeksi liiton sarjoihin

Perinneseura Luolajan Kajastuksen uuden edustusjoukkueen kokoaminen on vauhdissa. Miehiä ringissä on tällä hetkellä 15.

1960–70-lukujen vaihteessa hämeenlinnalainen Luolajan Kajastus voitti neljä lentopallon miesten suomenmestaruutta putkeen. Vuosikymmen myöhemmin Kajastus oli pudonnut SM-sarjasta, ja kahdella edellisellä kaudella Kajastuksella ei ole ollut edustusjoukkuetta enää ollenkaan.

Ensi kaudella on, ja joukkue tulee pelaamaan miesten Kakkossarjassa, päävalmentajaksi ryhtynyt Mikko Hokkanen esittää Kajastuksen vakaan aikomuksen.

Hokkanen kokoaa parhaillaan Kajastukselle miesten joukkuetta. Harjoitusporukassa on ollut 15 pelaajaa. Näiden lisäksi Hokkanen haluaa laajentaa ryhmää muutamalla kykenevällä pelaajalla.

– Pelaajaehdokkaiden puolelta virisi idea joukkueen kokoamisesta. Meillä on ollut ”harjoitusrinki”, mutta pelaava kokoonpano selviää elo–syyskuun, myös seuran varapuheenjohtajan pallilla istuva Hokkanen kertoo.

– Tilanne olisi tietysti selvempi ilman koronaa. Intoa porukassa kuitenkin on sen verran, että haluamme päästä pelaamaan Kakkossarjaa. Meillä on 1. kesäkuuta alkaen vuoro Loimua-areenassa.

Luonteeltaan Kajastuksen palaava miesten joukkue on harrasteryhmä, mutta se haluaa myös kilpailla monenkirjavassa Kakkossarjassa.

Kakkossarja on nykyään alin Lentopalloliiton valtakunnallinen sarjaporras, johon osallistuakseen joukkueen ei tarvitse kiertää paikallissarjojen kautta. Kolmanneksi korkeimmalla tasolla pelaa liigaseurojen reservi- ja nuorisojoukkueita sekä eteenpäin pyrkiviä nuoria ja jo liigaa ja maailmaa nähneitä jäähdyttelijöitä.

– Onhan Kakkossarjan taso laaja ja ainakin viime kaudella siellä oli kovia joukkueita, kuten Pälkäneen Lukko. Tulemme kuitenkin pelaamaan voitoista, jotta toiminta olisi tavoitteellista. Siihen nähden Kakkossarja on hyvä vaihtoehto. Kakkosen ja Ykkösen välissä on sitten iso ero niin taitotasossa kuin taloudessa, Hokkanen toteaa.

Kajastus aikoo pärjätä Kakkossarjassa pääosin paikallisvoimin. Ykkössarjatason apuja ei näillä näkymin ole.

– Varmasti Hämeenlinnan seudulta löytyy pallon iskijöitä ja nostajia. Porukassamme on paljon ennenkin Luolajan Kajastuksessa pelanneita, mutta on siinä uusiakin nimiä, Hokkanen sanoo.

– Olen myös kysellyt junioreiden kiinnostusta. Tärkeää olisi saada omille junioreille kasvun paikka. Lähialueella on toki isoja junioriseuroja, mutta olisimme vaihtoehto.

Viimeksi Kajastus pelasi miesten sarjoissa kaudella 2017–18. Se hävisi kaikki ottelunsa ja jäi Kolmossarjan viimeiseksi. Nyt se aikoo pärjätä paremmin.

– Ykköstavoite on saada sellainen joukkue kokoon, joka kestää kauden rasitukset. Toivottavasti joukkue kehittyy vuoden aikana ja on valmiimpi vuoden päästä, muttemme tyydy siihen, että olisimme hännillä koko ajan, Lentopalloliiton valmentajakoulutusta aloitteleva Hokkanen linjaa.

Pelipaikkana olisi Ojoisten lastentalo, joka tuntuu Hokkasen mukaan omalta hallilta verrattuna Loimua-areenaan, jonka sivukentällä Kajastus viimeksi pelasi.

– Ojoista on kaavailtu kotiluolaksi, koska se on ollut sitä Kajastuksen miehille ennenkin. Loimuan kenttä on kyllä erinomainen, mutta katsomo-olosuhteet ja kahviomahdollisuudet eivät suosi pientä seuraa.

SM-sarjassa jo ensimmäisellä kaudella pelannut Kajastus on yhä pinnalla historiallisissa tilastoissa. Miesten pääsarjan mitalitaulukossa se on viidentenä neljällä kullalla, kolmella hopealla ja kahdella pronssilla. Sittemmin se oli lähellä liiganousua 1990-luvulla.

Seura on edelleen yksi ja sama vaikka se onkin enää pieni, reilun parinkymmenen C–E-ikäisen lisenssipelaajan seura. Hokkasen mukaan Kajastuksen uusi joukkue ei halua historian painolastia, vaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Mestaruusliiga ei ole mielessä.