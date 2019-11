Luottopelaajaksi Kolmosessa noussut Valtteri Kaarna jatkaa HJS:ssä kohti Kakkosta

Miesten Kakkoseen noussut Hämeenlinnan Jalkapalloseura on tehnyt ensi kauden kestävän jatkosopimuksen keskikenttäpelaajansa Valtteri Kaarnan kanssa.

22-vuotias Kaarna on kahden kauden aikana noussut kasvattiseuransa HJS:n luottopelaajaksi. Viime kaudella keskikentän mestari pelasi 18 ottelua Kolmosessa ja teki niissä yhdeksän maalia.

Härmän kautta HJS:n edustukseen noussut Kaarna pelasi HJS:ssä jo seuran edellisellä Kakkosen visiitillä kaudella 2018. Hänellä on tilillään myös A-poikien SM-otteluita Valkeakosken Hakassa.

HJS:n päävalmentaja Lauri Hakanen odottaa Kaarnan nousevan pelaajana seuraavalle tasolle.

– Valtteri otti ison roolin viime kaudella joukkueessa ja sai tasaisuutta otteisiinsa. Ilman muuta odotan häneltä kehitystä myös tulevalle kaudelle ja suunnannäyttöä niin harjoituskentällä kuin otteluissa, Hakanen sanoo HJS:n tiedotteessa.

Tällä hetkellä Kaarna kuntouttaa loukkaantunutta jalkaansa, mutta mies odottaa innolla joukkueen mukaan pääsemistä.

– Meillä on nuori, yhtenäinen ja nälkäinen joukkue, jossa jokainen pelaaja on sitoutunut työntekoon. Päätös jatkaa HJS:n riveissä syntyi helposti, sillä olen saanut vastuuta kentällä ja harjoittelu on todella laadukasta, Kaarna toteaa tiedotteessa.