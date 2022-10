Luukas Saha joutui taipumaan avausvoiton jälkeen olympiavoittajalle MM-kisoissa – "Selkeästi mennyt eteenpäin"

Riihimäen Judoseuraa edustava Luukas Saha edusti Suomea judon MM-kisoissa alle 66-kilon sarjassa voitolla ja tappiolla.

Avausottelussa Saha sai komean voiton vyölleen peittoamalla Brasilian kokeneen 31-vuotiaan Eric Takabataken, joka on kolminkertainen Pan-Amerikan mestari ja maailmanrankingissa sijalla 19. Saha voitti jatkoajalle yltäneessä kamppailussa Tatabataken varoituksilla ja raivasi aktiivisempana MM-debyytissään tiensä toiselle kierrokselle.

Toisella kierroksella vastaan asettui kuitenkin yksi kovimmista mahdollisista vastustajista – suurimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuva Japanin Hifumi Abe. Abe on hallitseva olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari.

Abe sai heitettyä Sahan ottelun alkupuolella wazarin arvoisella pistesuorituksella, jonka kontrolloi vielä ottelun päättävään sidontaan. Näin Sahan tie nousi pystyyn ilman jatko-otteluita.

– Ensimmäinen ottelu tiedettiin pahaksi ja odotinkin pitkää ottelua. Jatkoajalla onnistuin kaivamaan taisteluvoiton. Toisessa ottelussa japanilaisen otteet olivat liian vahvat, enkä saanut niitä purettua, mikä johti kaverin heittopaikkaan ja tappioon, Saha kommentoi Judoliiton tiedotteessa.

Suomen päävalmentaja Rok Draksic oli tyytyväinen Sahan suoritukseen.

– Kyseessä olivat Luukaksen ensimmäiset MM-kilpailut. On pakko sanoa, että kaavio oli yksi pahimmista mahdollisista. Olen todella tyytyväinen siihen, miten Luukas otteli ensimmäisen ottelun. Hän oli hereillä heti alusta ja noudatti ottelusuunnitelmaa täydellisesti. Brasilialaisten voittaminen MM-kisoissa on aina kova juttu ja Luukas on selkeästi mennyt eteenpäin judokana, Draksic kommentoi.

– Aben kanssa taso ei vielä riittänyt, mutta kaiken kaikkiaan hyvä suoritus Luukakselta.