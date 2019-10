Maajoukkuedebyyttiinsä valmistautuva Nico Jonaeson sai punttisalilla ikimuistoisen puhelun – ”En tiedä olisinko uskonut”

Steelersin tehohyökkääjä Nico Jonaesonin punttisaliharjoitus keskeytyi sunnuntaina yllättävällä, mutta iloisella tavalla, kun hänen käteensä ojennettiin puhelin.

Puhelimensa Jonaesonin käteen ojensi vanha ketjukaveri Steelersistä – nykyään Classicin ja maajoukkueen hyökkääjä sekä hyvä ystävä – Ville Lastikka . Langan toisessa päässä oli Suomen salibandymaajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky .

Nykky oli juuri ilmoitttanut Lastikalle tämän maajoukkuevalinnasta, mutta ainakin yksi kutsu maajoukkueeseen oli vielä antamatta.

– Olimme Villen kanssa tosiaan punttisalilla ja Nykky soitti Villelle kertoakseen tämän valinnasta. Samassa hän taisi kysyä minun numeroani, mutta olin sopivasti siinä vieressä ja Ville antoi puhelimen minulle, Jonaeson kertaa.

Puhelu merkitsi sitä, että 25-vuotias Jonaeson tulisi tekemään maajoukkuedebyyttinsä 8.–10. marraskuuta Euro Floorball Tour -turnauksessa.

– Yllättävältä se tuntui, vaikka olen koko ajan halunnut maajoukkueeseen. En tiedä olisinko uskonut, että kutsu tulisi juuri nyt. Innoissaan valinnasta olin ja odotan myös innolla niitä pelejä, Jonaeson jatkaa.

Alkukaudella Salibandyliigassa seitsemässä ottelussa tehot 9+5=14 tehtailleen Jonaesonin maajoukkueodotus on vihdoin palkittu.

– Maajoukkueessa haluavat kaikki pelaajat pelata, myös minä. Enemmänkin ehkä kuin odotus palkittiin, koen, että työnteko palkittiin. Tosi hieno juttu, Jonaeson luonnehtii.

Jonaeson näkee, että maajoukkuepeleissä hän pääsee mittaamaan itseään maailman parhaiden puntarissa.

– Haluan näyttää tietysti itselleni ja myös muille, että pärjään niissä peleissä. En itse epäile, että en voisi pärjätä, mutta epäilijöitäkin varmasti riittää.

Suomen isännöimässä EFT-turnauksessa pelejä pelataan Hämeenlinnassa, Tampereella ja Vantaalla.

On siis todennäköistä tai ainakin mahdollista, että Jonaeson tekee maajoukkuedebyyttinsä kotikaupungin yleisön edessä. Ensimmäinen Suomen ottelu EFT- turnauksessa pelataan Hämeenlinnassa 8. marraskuuta.

– Harva pelaaja pääsee kotiareenallaan Suomessa tekemään debyyttiä, Jonaeson suitsuttaa.

Maajoukkueluotsi Nykyllä olisi ainakin Jonaesonille tutkapari valmiina, sillä pitkäaikainen entinen Steelers-ketjukaveri Lastikka pelaa myös marraskuun EFT-peleissä.

Lastikka on suoriutunut maajoukkuepaidassa loistavasti, mutta sen perusteella Jonaeson ei lähde arvioimaan miten siivet maaotteluissa kantavat.

– Olemme kuitenkin aika erilaisia pelaajia. Vaikka tuossa joukkueessa pelaisi vierellä kuka hyvänsä, vain hyviä pelaajia on vaihtoehtoina, Jonaeson huomauttaa.

Petteri Nykky on sanonut julkisuuteen odottavansa mielenkiinnolla, miten ”Nico pärjää kansainvälisessä vauhdissa.”

Sitä odottaa myös Jonaeson itse.

– Haluan pärjätä, mutta yritän pärjätä sillä tyylillä, jonka vuoksi minut on sinne valittu. En lähde jännittämään, kyllä siellä samaa salibandya pelataan, vaikka kaverit ympärillä vaihtuvatkin. HäSa

”Ansaittu paikka”

Steelersin urheilutoimenjohtaja Petri Torni oli Nico Jonaesonin maajoukkuevalinnasta tyytyväinen.

– Se on täysin ansaittu paikka. On hienoa, että maajoukkuevalmennus on nähnyt miten poika on kehittynyt vuosien saatossa. Hänen kehityskaarensa kolmen ja puolen vuoden aikana on ollut käsittämättömän iso. En ole yllättynyt, Torni sanoo.

Siitä Torni sen sijaan on hieman yllättynyt, että Jonaesonin maajoukkuevalintaa ei ole tullut aikaisemmin.

– Viime vuosina maajoukkueeseen pääsy on ollut vaikeampaa ja uusia kokeilijoita on otettu mukaan vähemmän. Voi sanoa, että yllättävän pitkään tässä on mennyt. Mutta olisiko hän aikaisemmin ollut täysin valmis? Nyt kehitys on ainakin siinä pisteessä, että hän pärjää varmasti paremmin kuin hyvin.

Maajoukkueesta on perinteisesti ollut lyhyt matka Classiciin – kuten Ville Lastikalla – sillä maajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky on myös Classicin päävalmentaja. Onko Jonaesonin kohdalla samaa huolta, kun pelaajan otteita katsotaan nyt myös maajoukkuesuurennuslasin kanssa?

– Nyt on turha lähteä spekuloimaan tuollaisilla. Olemme vasta lokakuussa, joten jos tällaisia spekulaatioita lähdemme miettimään, se on yhtä tyhjän kanssa.