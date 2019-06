Maajoukkuevalmentaja jännitti Lentiskerhon laiturin lajivalintaa – Nyt Emmi Riikilä lunastaa potentiaaliaan

Oli tyyni ja poutainen loppukevään ilta vuonna 2017. Virallisen tiedon mukaan 148 silmäparia seurasi Hämeenlinnan Paukun ja Nurmon Jymyn välistä tiukkaa naisten ykköspesisottelua Pullerin pesäpallokentällä. Tuskin kukaan heistä osasi silti odottaa, että 0–1-hävinneen vierasjoukkueen kakkospolttaja nähtäisiin reilua vuotta myöhemmin viereisen hallin lentopallojoukkueen tähtenä.

Suomen lentopallopiireissä voidaan olla tyytyväisiä, että lupaava pesäpalloilija Emmi Riikilä päätti kaksi vuotta sitten satsata toiseen lajiinsa. Nurmon Jymyn juniorista ei tullut toisen polven superpesispelaajaa, vaan Jymyn ensimmäisen mestaruusliigaryhmän kautta Hämeenlinnan Lentopallokerhon ja naisten maajoukkueen laitahyökkääjä.

– Pelasin ennen enemmän pesäpalloa. Lentistä treenasin ja pelasin siinä sivussa, mutta sitten se vei mukanaan. Kai pesäpallopiirit minusta edelleen tykkäävät, mutta en ole menossa takaisin, Riikilä kertoo lajivalinnastaan nauraen.

Tavallaan Riikilän kohdalla tapahtui vääjäämätön, vaikka äiti Merja Riikilä onkin pesäpallon suomenmestari. Lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Tapio Kangasniemen asemapaikka on ollut vuodesta 2012 Seinäjoen ja Nurmon naapurissa Kuortaneella, ja hän kertoo seuranneensa mielenkiinnolla nyt 19-vuotiaan Emmi Riikilän kehitystä jo pienestä asti.

– Olemme olleet siinä samoilla kylillä, ja olen odottanut Emmin päätöstä panostaa lentopalloon kuin kuuta nousevaa, Kangasniemi paljastaa.

Riikilä lunasti ensimmäisen kautensa loppupuolella paikan Lentopallokerhon säännölliseen avauskuusikkoon, ja yhtä suurella luotolla hän on jatkanut maajoukkueen puolella. Suomen naisten kesän ainoassa Euroopan Kultaisen liigan voitossa Azerbaidzhanissa hän hurjasteli 15 pistettä.

– Tämä on loogista jatkumoa sille, mitä nähtiin jo viime kaudella Hämeenlinnassa. Nyt on otettu vasta ensimmäisiä askelia, mutta näen hänen potentiaalinsa. Sille tielle autamme häntä nyt kaikin mahdollisin keinoin, Kangasniemi arvioi.

Yleispelaajatilanne on naisten maajoukkueessa vaihteeksi täysin levällään. Viroa vastaan harjoitusotteluissa ennen Kultaisen liigan alkua ensiesiintymisensä Suomi-paidassa tehnyt Riikilä muodosti aloittavan laitahyökkääjäkaksikon Espanjassa lauantaina Kakkossarjasta maajoukkueeseen palanneen Saara Eskon kanssa. Välillä kuusikossa on nähty Suvi Kokkonen ja Salla Karhu .

Hämeenlinnassa ensi kaudellakin jatkava Riikilä pääsee todennäköisesti esiintymään nykyisessä kotihallissaan myös keskiviikkona, kun Suomi kohtaa lohkokärki Valko-Venäjän.

Emmi Riikilä on toinen kahdesta tulokkaasta naisten tämänhetkisessä maajoukkueessa. Toinen on Anna Czakan LP Viestistä. Riikilän mukaan joukkueeseen on ollut helppo päästä sisään, mikä on näkynyt myös tuloksessa.

– Kaikki ottivat kyllä tosi hyvin vastaan. Positiivista kommenttia ja rakentavaa palautetta tulee paljon. Kaste oli aika kylmä, kun piti hypätä (Näsi)järveen Tampereella sellainen mekko päällä. Se on onneksi ohi, Riikilä naurahtaa.

– Olen enemmän onnellinen kuin yllättynyt, että olen päässyt tänne. Olen mielestäni jopa kehittynyt henkisesti paljon ja vähän teknisestikin näiden muutaman viikon aikana ja ainakin saanut kokemusta, pohjalaispeluri pohtii.

Suomi pelaa naisten Kultaisessa liigassa miesten tavoin enää sarjapaikastaan, mutta yhden voiton myötä naisilla on helpompi tehtävä. Putoamispeikko karistuu, jos Suomi kaataa joko Valko-Venäjän keskiviikkona tai Azerbaidzhanin sunnuntaina. Pakkovoittoa ei ole ellei Ruotsi suorita ihmeitä A-lohkossa.

Kangasniemi haluaa kuitenkin joukkueen käyttävän jäljellä olevat kotipelit valmistautumisena kohti Ankaran elokuista EM-lohkoa, vaikkakin itse EM-paluusta ei päävalmentajan mukaan ole juuri puhuttu.

– Näkökulmani on aina se, että yritetään ottaa maksimaalista oppia jokaisesta päivästä ja pelistä. Niitä on kuitenkin rajoitetusti joka kesä. Hyvä, jos pääsemme tiukkoihin paikkoihin, Kangasniemi alleviivaa.

– Tuloksiin ei voi olla toistaiseksi tyytyväinen, mutta pitää nähdä niiden taakse. Olemme pelanneet huikeita pätkiä, mutta välillä tulee liian isoja notkahduksia. Tämä joukkue on aiempiin kesiin verrattuna vähän erilainen, kun meillä ei ole pysyvää kuusikkoa, ja siihen yritämme tottua. HäSa

Lentopallon Euroopan Kultaisen liigan Suomi–Valko-Venäjä-ottelut Elenia-areenassa keskiviikkona kello 16.30 (naiset) ja 19.30 (miehet).