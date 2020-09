Maalinteko jälleen tervanjuontia HPK:lle – Tiilikainen: "Siihen yritetään nyt löytää lääkkeitä"

HPK:n harjoituskauteen on mahtunut koronaviruskaranteenien lisäksi myös pelillisiä murheita. Maalinteko on nimittäin ollut tuskaa 1. lokakuuta alkavaan Liiga-kauteen valmistavissa otteluissa.

HPK ei ole syyskuun kolmen harjoitusottelunsa aikana reiluun seitsemään erään onnistunut tekemään ainuttakaan maalia vastustajansa verkkoon. 3. syyskuuta Ässät kävi nollaamassa HPK:n 1–0 ja sama tahti jatkui myös Porissa lauantaina, kun porilaiset veivät voiton Otto Kivenmäen jatkoaikamaalilla 1–0 -voiton.

9. syyskuuta pelattu SaiPa-ottelu Lappeenrannassa keskeytyi yhden erän jälkeen huonon jään vuoksi 0–0 -lukemissa.

Vaikka HPK:n valmistautuminen on ollut vaikeassa olosuhteessa repaleista, yli 140 minuuttia ilman maaleja ei ole rohkaisevin mahdollinen signaali tässä vaiheessa.

HPK:n päävalmentaja Matti Tiilikainen haluaa jatkossa nähdä lisää määrätietoisuutta ja päättäväisyyttä tekopaikoissa.

– Pirun hyviä paikkoja meillä oli, joista olisi pitänyt tehdä. Emme onnistuneet. Maalintekopelihän tämä on, mutta en lähde siitä turhan suurta huolta kantamaan. Maalinteon tehokkuus on iso tavoitteemme ja siihen yritetään nyt löytää lääkkeitä, Tiilikainen sanoo.

Tiilikainen on tyytyväinen kuitenkin joukkueen puolustuspelaamiseen, sillä kolikon kääntöpuoli on, että seitsemään erään HPK on päästänyt vain kaksi maalia.

Karanteenijakson jälkeiseen esitykseen päävalmentaja Tiilikainen ei myöskään ollut erityisen pettynyt.

– On annettava joukkueelle hatunnosto siitä miten se on suhtautunut asiaan (koronakaranteeni). Toinen erä oli meiltä vahva ja siinä olisi pitänyt päästä karkumatkalle. Viimeinen terävyys lopussa puuttui, mutta kokonaisuutena asiat huomioonottaen voi olla myös tyytyväinen, Tiilikainen sanoi.

HPK:n maalissa torjunut Daniel Lebedeff otti 24 torjuntaa ja paransi muun joukkueen tavoin Lebedeffin edelliseen otteluun verrattuna 28. elokuuta, jolloin Kerhoa kylvetettiin KooKoon toimesta 6–2 -luvuin.

– KooKoo-pelissä pelasimme huonommin viisikkona, mutta nyt paransimme ja se mahdollisti myös maalivahdin onnistumisen. Lebedeffiltä tämä oli hyvä peli.

HPK sai kokoonpanoonsa takaisin sairastuvalta kärkipuolustaja Santeri Lukan, mikä oli positiivinen asia. Sarja-avaukseen Tiilikaisen sanojen rivien välistä voi myös ounastella, että ketjukoostumuksia saatetaan vielä rukata liiga-avaukseen.

– Koostumuksia haetaan vielä. Täytyy katsoa rauhassa teemmekö muutoksia, Tiilikainen sanoi.

Ville Koistisen ja Henri Kannisen mahdollisesta paluusta sairastuvalta sarja-avaukseen Kärppiä vastaan Tiilikainen oli vaitonaisempi.

– Sitä täytyy vielä seurata viikko viikolta ja päivä päivältä.