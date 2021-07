Mäkelä-Nummela ja Liukkonen kantavat Suomen lippua Tokion olympia-avajaisissa – "Halusimme valita tehtävään urheilijat, joilla on pitkäkestoinen ja kunnioitettava ura kansainvälisellä huipulla"

Trap-ammunnan olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela ja vapaauinnin tuore Euroopan mestari Ari-Pekka Liukkonen toimivat Suomen lipunkantajina Tokion olympialaisten avajaisissa. Avajaiset järjestetään perjantaina Tokion olympiastadionilla ilman yleisöä, mutta joukkueiden perinteinen avajaismarssi toteutuu poikkeusoloista huolimatta.Tänä vuonna jokaiselle maalle on nimetty poikkeuksellisesti kaksi lipunkantajaa.– Suomen lipun kantaminen olympialaisten avajaisissa on urheilijoiden keskuudessa arvostettu tehtävä, jolla on pitkä traditio. Halusimme valita…