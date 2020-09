Manse PP ja Ala-Kauhaluoma haastajana superpesiksen finaalisarjaan

Naisten Superpesiksen finaalisarja alkaa torstaina Jyväskylässä, kun runkosarjan ykkönen Kirittäret emännöi kolmosta tamperelaista Manse PP:tä. Mestaruus ratkeaa kolmella voitolla.

– Pari päivää on mietitty finaaleja ja pidetty palavereja. Meillä on selvät sävelet, miten lähdemme pelaamaan sisä- ja ulkopeliä. Jyväskylän vaihtotilanteet pitää saada kiinni ja sisällä tarvitaan laadukkaita lyöntejä, ennakoi janakkalalainen Anna Ala-Kauhaluoma.

Hän kuuluu Manse PP:n avainpelaajiin. Tämän vuoden runkosarjassa 19 ottelussa syntyi tehopisteet 2+35/10 ja lyöjätilastossa 18-vuotias ykkösvahti oli Manse PP:stä kakkonen.

Pudotuspeleissä kova tahti on jatkunut. Kuudessa ottelussa kahdeksalla lyödyllä juoksulla Ala-Kauhaluoma on joukkueen lyöjäkärki yhdessä Henna Suomisen ja Kirsi Ala-Lipastin kanssa. Tehopistetilaston kärki on Virpi Hukka (2+3/15).

– Oma pelaaminen on tuntunut koko ajan hyvältä. Runkosarjan jälkeen pudotuspelit ovat menneet edelleen hyvin, ei ole tullut sakkausta ja välieräsarjassa Poria vastaan onnistuin tärkeissä paikoissa, Ala-Kauhaluoma summaa.

Jyväskylän tehokkaimmat ovat olleet Emma Körkkö (2+8/11) ja Siri Eskola (16/1) sekä etenijöinä Ella Korpela ja Venla Karttunen.

– Tosi kova vastus on tulossa. Kohtaisimme heidät kahdesti runkosarjassa ja hävisimme ne pelit, mutta runkosarjalla ei enää ole merkitystä. Avauspeli on todella tärkeä, siitä voitto ja lauantain kotipeliin asetelmat ovat hyvät, Ala-Kauhaluoma tuumaa.

Manse PP voitti mestaruuden vuonna 2017 ja ylsi hopealle 2018. Viime vuonna sijoitus oli neljäs.

Ala-Kauhaluoma debytoi superissa kaudella 2018 ja pelasi runkosarjassa 12 ottelua hyvin tehoin 1+14/11. Viime kausi oli ensimmäinen täysi kausi pudotuspeleineen.